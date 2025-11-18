Luego de estos días de descanso donde miles de mexicanos aprovecharon las ofertas y promociones del Buen Fin 2025, te damos los detalles de cómo puedes enterarte que tus compras con tarjeta estarán participando en el sorteo del SAT en el que hay en juego un premio de hasta 250 mil pesos.

Para participar tu ticket de compra tiene que ser mayor a 250 pesos.

¿Cómo saber si gané y cuándo se publican los resultados oficiales?

Para saber todos los detalles sobre cuando se realizará el Sorteo El Buen Fin o cómo saber si ganaste, mantente pendiente de estas fechas:

A partir del 28 de noviembre ingresa al portal oficial del SAT con tu número de tarjeta para revisar cuales son las operaciones bancarias que están participando

El 5 de diciembre a las 12:00 del día se realizará el sorteo en las instalaciones del SAT ubicadas en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

La lista de resultados se publicará el 8 de diciembre en el minisitio del Sorteo El Buen Fin 2025

Recuerda que este concurso no sólo aplica para quienes aprovecharon las ofertas también para los comercios que se registraron previamente.

¿Cuáles son los premios por el Sorteo del Buen Fin?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los premios mayores del sorteo de este 2025 son:

Para el tarjetahabiente : 250 mil pesos

: 250 mil pesos Para el comercio: 260 mil pesos

La entrega de este dinero se realizará 20 días después del sorteo , ante un representante de la Secretaría de Gobernación.

Además de estos dos ganadores habrá 326 mil 247 más, pero los premios serán menores a mil 500 UMA cada uno.

En este caso, el banco realizará la transferencia del premio en la tarjeta que se usó el comprador este fin de semana y a los establecimientos ganadores se les depositará en la cuenta donde se recibe las ganancias de sus ventas.