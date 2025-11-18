Si sueñas con una Navidad mágica, Grapevine, Texas, es el destino ideal. Con más de mil eventos festivos durante 40 días, esta ciudad ha sido nombrada oficialmente la “Capital de la Navidad en Texas”. Desde mediados de noviembre hasta principios de enero, cada rincón se llena de luces, música y actividades que parecen sacadas de un cuento.

Ubicada a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth, Grapevine te recibe con calles adornadas con millones de luces, árboles gigantes y decoraciones que transforman el centro histórico en un escenario navideño inolvidable.

¿Cuándo inicia la temporada navideña en Grapevine?

La magia comienza el lunes 24 de noviembre de 2025 con el tradicional Carol of Lights, el evento que marca el encendido oficial de luces en Historic Main Street. Desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., podrás disfrutar música en vivo, actividades familiares, comida típica y la llegada de Santa Claus. Este es el punto de partida para más de 40 días de celebraciones.

¿Cuándo será el desfile navideño?

El famoso 46º Desfile de Luces (Parade of Lights) se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m. en Historic Main Street. Este desfile es el más grande del norte de Texas, con más de 100 carrozas iluminadas, bandas de música y la esperada aparición de Santa Claus en el último carro.

Atracciones imperdibles en Grapevine

Aquí tienes algunas actividades que no puedes perderte:

1. Santa’s North Pole Express

Un viaje en tren con Santa Claus que encantará a toda la familia. Incluye canciones, juegos y fotos memorables.

2. Desfile de Luces y espectáculos de drones

Además del desfile, disfruta del Merry & Bright Drone Show, donde 400 drones iluminan el cielo con figuras navideñas los días 1 y 8 de diciembre.

3. Mercado Navideño

En el Town Square Gazebo, encontrarás regalos únicos y artesanales, perfectos para tus compras navideñas.

4. Patinaje sobre hielo

La pista en Peace Plaza, frente a Grapevine Main Station, es el lugar ideal para deslizarte bajo un árbol de Navidad gigante.

5. Decoraciones y personajes

Calles llenas de luces, decoraciones gigantes y personajes animados que dan vida a la ciudad.

6. Exhibición navideña en Tower Gallery

En la Oficina de Visitantes y Convenciones, la Hometown Christmas Exhibit te sorprenderá con árboles, animatronics y la instalación Jingle Rails.

7. ICE en Gaylord Texan Resort

Más de 2 millones de libras de esculturas de hielo inspiradas en El Expreso Polar. Incluye castillos, trenes, toboganes y un nacimiento tallado en hielo.

8. Gastronomía y vinos

Disfruta de bodegas locales, restaurantes temáticos y el Harvest Hall, decorado especialmente para la temporada.

Consejos para tu visita a Grapevine

Reserva con anticipación: hoteles y atracciones se llenan rápido.

Llega temprano a los eventos principales para conseguir buen lugar.

Abrígate bien: las noches pueden ser frías.

Grapevine es la joya navideña de Texas. Si buscas un destino que combine tradición, luces y experiencias únicas, este es el lugar perfecto para vivir una Navidad de cuento.