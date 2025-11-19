A pocos días de que se corone a una de las 120 participantes como Miss Universo 2025, ya empezaron a salir el nombre de las favoritas, incluso entre las propias reinas de belleza.

Este año, se calentaron los ánimos en las actividades previas a la ceremonia de coronación, en particular tras el enfrentamiento de entre Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, con Fátima Bosch, Miss México, atrayendo una mayor atención mediática.

En entrevista con medios, Miss Chile, Inna Moll, fue cuestionada sobre a quién le gustaría ver como ganadora del certamen en caso de que ella sea eliminada en alguna de las fases.

Sin perder ni por un momento la sonrisa ante la sorpresiva pregunta contestó: " Creo que sería Miss México ".

¿Por qué Miss México se convirtió en una de las favoritas de Miss Universo 2025?

Inna Moll dijo que le gustaría ver que Fátima Bosch gane Miss Universo 2025 luego de su postura firme ante los insultos de Nawat durante la ceremonia de bandas donde incluso varias reinas de belleza salieron de la sala en apoyo de la mexicana.

Imágenes que se viralizaron y se mantuvieron como principal tema de conversación por un par de semanas.

"Hizo algo increíble este año por todas las mujeres que están aquí. Y claro, todas fuimos a apoyarla y creímos en ella. Fue realmente inspirador y creo que las mujeres necesitan tener voz, y una voz fuerte ", dijo la chilena reconociendo el impacto de la respuesta de Fátima Bosch a uno de los organizadores del certamen.

Las expectativas por conocer a la nueva Miss Universo 2025 han ido en aumento no sólo por la polémica con Bosch sino por las reacciones de otras reinas de belleza, del comité organizador y por otros videos virales protagonizados por las concursantes, entre ellos el de la propia Miss Chile.

Hace una semana, Inna subió a sus redes el trend viral ‘Addicted to You’ que grabó en el que simula aspirar con la nariz el polvo de maquillaje.

Hecho por el cual fue muy criticada en las plataformas digitales e incluso tuvo que salir a disculparse.