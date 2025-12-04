En medio del éxito que Dua Lipa está teniendo con sus conciertos en la Ciudad de México, su cover de "Bésame Mucho" sigue generando mucho revuelo y no sólo entre quienes escucharon en vivo el memorable momento.

Luis Miguel, sí el "Sol de México", parece que al igual que miles de cibernautas le gustó la interpretación que hizo la británica del éxito de Consuelo Velázquez lanzando en 1940.

¿Qué dijo Luis Miguel sobre Dua Lipa?

Luis Miguel precisamente no dijo algo al respecto, sino que el furor generado entre su fandom se debe a que, pese a que el cantante no suele usar frecuentemente sus redes sociales, en esta ocasión lo hizo.

Ayer por la noche, lanzó una imagen en la que combina una foto de Dua Lipa con una suya de la época en que retomó los boleros en México.

De acuerdo a los reportes de quienes asistieron al primer concierto, 1 de diciembre, la británica no sólo sorprendió homenajeando a nuestro país retomando el clásico "Bésame Mucho" sino que lo hizo con los arreglos del cover que interpretó Luis Miguel, ya hace varias décadas, pero que aún está en la memoria de la gente.

Aunque la reacción de Luis Miguel hacia Dua Lipa se limitó a una imagen, hay cibernautas que están aplaudiendo el aparente reconocimiento y especulan.

"Nada descabellado. Suena posible ... Una rola nueva", "Yo le diré a mis hijos que ellos eran Maria Magdalena y Jesucristo", "Te amamos, Micky hermoso bolero".

Amor @DUALIPA que el Sol de México subió una foto y estás tú. O sea, Luis Miguel, mi reina. ❤️ — Milagros Méndez (@MilagrosVoice) December 4, 2025

Sin embargo, hay quienes al desconocer la discografía del "Sol de México" donde él relanzó esta canción entre la juventud de los 90's, le reclaman que no es suya la autoría.

"La canción “Bésame mucho” no es de él, es de Consuelito Velázquez"

"Creo que se refieren a que la versión que cantó Dua Lipa fue la que tiene Luis Miguel, es decir los mismos arreglos"

" La composición es de Consuelo y la versión que usó Dua es de Luis Miguel ", se lee entre los comentarios.

¿En qué disco de Luis Miguel aparece la canción Bésame Mucho?

En la década de los 90's, Luis Miguel dio un giro a su carrera al lanzar un disco de boleros y tal fue el impacto que al final se convirtió en una trilogía.

El disco en el que aparece el cover de "Bésame Mucho" interpretado por Luis Miguel aparece en "Romances", lanzado en 1997.

Los discos de boleros que el cantante sacó en esa década son:

Romance, en 1991 que contiene las canciones "No sé tú" e "Inolvidable" Segundo Romance o Romance II, en 1994, en el que interpreta "Sin ti" y "El día que me quieras" Romances fue lanzando en 1997, en la que aparecer su versión de "Bésame Mucho", además de "Sabor a mí", "Por debajo de la mesa" y "Reloj"

El compositor Armando Manzanero por el asesor musical de Luis Miguel para el desarrollo y creación de los tres discos de boleros con los que resurgieron los cantantes y compositores de otras épocas.