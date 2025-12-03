Emma Coronel habló, como nunca antes lo había hecho, de su relación con Joaquín El Chapo Guzmán en un nuevo documental: entre los detalles que reveló de su matrimonio con el narcotraficante está cómo lo conoció y qué fue lo que le interesó del capo: “Está muy guapo, interesante, energético", dijo; además, ofreció disculpas a las víctimas de la violencia del crimen organizado: “Lo siento mucho”, mencionó.

La exreina de belleza volvió a causar revuelo con las declaraciones que hizo con relación a su matrimonio con El Chapo Guzmán, quien es 32 años mayor que ella; tras el lanzamiento del documental "Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla", la pareja del traficante reveló detalles íntimos que han causado sorpresa entre los espectadores.

Coronel, quien nació en California, Estados Unidos, pero desde pequeña vivió en Durango, México, aseguró que tuvo una infancia de carencias: “Vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo”.

Debido a este contexto, es que Emma dijo no saber quién era Joaquín Guzmán Loera cuando lo conoció a los 17 años: “Siempre que lo digo, dicen: ‘No, ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no? Si salía en la tele’. ¡Yo no tenía tele! Carajo, pues, ¿Dónde yo lo iba a ver?”, aseveró.

También, contó cómo fue el primer acercamiento que tuvo con el narcotraficante: “Escuché que estaba una persona importante en la fiesta a la que iba a ir. Me dijeron: ‘Esa persona quiere bailar contigo’. Después, ese señor me dijo: ‘Mi nombre es Joaquín’”.

En sus revelaciones, Emma Coronel confesó qué fue lo que le llamó la atención del líder del Cártel de Sinaloa: “Por supuesto que está muy guapo, interesante, energético. Fue lo que hizo que llamara mi atención, que me interesara estar cerca de él”.

Finalmente, Emma relató cómo la afectó convertirse en figura mediática: “Me han dicho que parece como que no tuviera sentimientos, parece como si no sufriera, que no tuviera sangre en las venas. Pero en ese tiempo yo sentí, para protegerme a mí misma, que era lo adecuado poner como una máscara”.

Agregó: “Yo conviví mucho con él personalmente, yo tengo buenos recuerdos de él. Entonces, yo no puedo decir que Joaquín es malo. No me voy a sentar aquí a decirte ‘Joaquín es malo’ porque yo no puedo hablarte de lo que yo no he visto”. Recordemos que Emma Coronel enfrentó en 2021 una condena de 36 meses en una prisión de Estados Unidos.