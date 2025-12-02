Los fanáticos de La Toya Jackson están preocupados por la salud y el bienestar de la famosa hermana del rey del pop ya que subió un video en el que mostró su figura y sus seguidores mostraron su alarma debido a su complexión “alarmantemente delgada”; sus seguidores incluso le preguntaron si estaba bien tras las imágenes dadas a conocer en sus redes sociales.

La cantante, de 69 años, causo controversia luego de que compartiera en Instagram una publicación en la que fue cuestionada por su salud; en el video que subió, el cual ya cuenta con más de 100 mil me gusta, la hermana de Michael Jackson escribió: “¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! ¡Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor!”.

En el video se ve a la estrella de la música lucir un pantalón negro con una blusa roja, ambas prendas entalladas; además, combinó su look con unos zapatos de tacón dorados y accesorios en el mismo tono.

Tras su publicación, muchos fanáticos acudieron a la sección de comentarios para compartir su preocupación con respecto a la salud de la cantante, ya que le pidieron que fuera al médico en caso de que se encuentre librando una batalla de salud de la que no haya hablado.

“Señora Jackson, necesita comer”, “Bueno, esto da miedo”, “Se va a partir, no la toquen”, dijeron algunos de sus fanáticos; sin embargo, otros salieron en defensa de Jackson: “La Toya siempre ha sido bajita, y es normal perder masa muscular con la edad”, “Las bromas que hacen algunos son realmente innecesarias y groseras”, “Tienen que ser más amables. ¡La Toya es una leyenda!” y “Por favor, no sean crueles. Creo que La Toya está teniendo algunos problemas de salud” fueron algunas de las reacciones.

En noviembre pasado, la hermana de Michael Jackson publicó un video en Instagram en el consultorio de su médico. “Hola chicos, espero que estén bien. Estoy de nuevo en el médico, así que espero que todo salga bien y que todos los resultados sean buenos”, escribió la famosa sin compartir por qué la estaban atendiendo.