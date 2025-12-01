Lupillo Rivera vuelve a estar en medio de la polémica poco después del lanzamiento de su libro autobiografía Tragos amargos, donde él mismo desató controversia al incluir detalles de presunta relación con Belinda.

El cantante, de 53 años, aseguró que cada página de su obra está basada en hechos reales y que no piensa retractarse de nada, ni siquiera de lo que contó sobre la cantante de Bella traición.

La polémica creció cuando se dio a conocer que Belinda habría tomado medidas legales, relacionadas con el contenido del libro. Incluso se afirmó que la intérprete podría presentar una demanda específicamente por violencia digital y mediática.

A pesar del escándalo mediático y las críticas que ha recibido por involucrar a Belinda en su relato, siendo una de las cantantes más queridas por el público en la actualidad, Lupillo dejó claro que, hasta este momento, no ha recibido ninguna notificación legal formal en su contra. El cantante señaló que está “a la espera” de lo que Belinda pueda hacer.

Mientras las cuestiones legales siguen indefinidas, Lupillo Rivera continúa defendiendo “su verdad”, convencido de que no cruzó ninguna línea al contar los detalles de su relación con Beli y de que tiene derecho a contar su historia que, además, no sólo aborda las versiones de sus relaciones sentimentales, sino también momentos personales y familiares que decidió exponer públicamente sin filtros, lo que ha incrementado la atención en torno a su figura.

“No se hizo nada malo de mi parte, no se hizo nada equivocado, y no tenemos por qué tratar de detener las cosas”, señaló el hermano de Jenny Rivera en una entrevista con la prensa mexicana.

“Mi historia es real, no hay nada de mentira”: Lupillo Rivera sostiene que no mintió acerca de lo que reveló sobre la relación que tuvo con Belinda. El cantante señaló que sigue en la espera de ser notificado por la demanda que interpuso la intérprete del ‘Sapito’. @flor_rubio en… pic.twitter.com/MmbGE9u3wH — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 30, 2025

Agregó que defiende su libro y la historia que contó en él, ya que es “la verdad, no hay ninguna mentira , todo fue real y pues hay gente que se dedica a tratar de decir que fue mentira, pero no”.

El cantante hizo dicho comentario en torno a la versión de su historia, en la que afirma que vivió un tórrido romance con Belinda hace algunos años. “Si no les gusta lo que escribí, simplemente no lo lean”, señaló.

Lupillo Rivera evitó pronunciarse acerca de Belinda con precisión, ya que una de las medidas legales que tomaría la celebridad, de 36 años, en su contra sería impedirle hablar públicamente sobre ella en entrevistas en torno a la promoción de su autobiografía o redes sociales.

La controversia en torno a Rivera y sus revelaciones ha generado un nuevo impulso para la promoción del libro hasta el punto de convertirlo en uno de los más leídos.