Tras varias semanas de silencio luego de que se confirmara el romance de Katy Perry y Justin Trudeau, la expareja de la cantante reaccionó a su sonada relación: Orlando Bloom estaría “incómodo” de que la madre de su hija esté en medio del escándalo por salir con un político. “Le cuesta verla con un lider mundial”, señaló una persona cercana al actor de Piratas del Caribe.

Desde julio pasado, Perry, de 41 años, y Trudeau, de 53, levantaron sospechas de romance luego de que fueran vistos juntos cenando en Montreal; sin embargo, fue hasta finales de octubre que ambos famosos confirmaron su noviazgo durante el cumpleaños de la cantante.

Según medios internacionales, la pareja está muy enamorada y ya hasta planean pasar la Navidad juntos, con todo y sus hijos. Además, se comenta que él está muy entusiasmado con la cantante, a quien describe como la “mujer perfecta”. “Trudeau está loco por ella y cree que es la mujer perfecta (…) son comprensivos con todo, desde política hasta niños y comida francesa”, reveló una fuente a Page Six.

En medio de todo esto surge la opinión de Orlando Bloom con respecto al romance de su ex con el famoso político, quien fue primer ministro de Canadá durante 10 años, cargo del que se separó a inicios de este 2025.

El medio International Business Time reportó que hay tensión por el romance de Katy y Justin, ya que Orlando siente que está acaparando los titulares de los periódicos de todo el mundo. Según fuentes, Bloom se ha sentido "avergonzado" por el frenesí mediático en torno a la nueva vida amorosa de Perry, un espectáculo en el que nunca esperó verse involucrado de nuevo.

De acuerdo con los informantes, supuestamente a Bloom “le cuesta ver a Perry presumir de una nueva relación a nivel mundial”. “Orlando se ha estado encogiendo de hombros por la forma en que Katy ha estado con Justin (...) por el bien de su hija, intenta mantener la discreción, pero los titulares no paran de llegar”, enfatizaron.

Según se informa, Bloom está contento de que Perry haya seguido adelante con su vida amorosa, pero no pensó que se involucraría con un líder mundial y que se convirtiera en una noviazgo tan mediático.