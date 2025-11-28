Luego de que la "Jefa del Trap", Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, revelara hace meses los obstáculos que tiene que enfrenta para que su expareja Christian Nodal firme el permiso de viaje que las autoridades requieren para que su hija Inti, de 2 años, pueda salir de Argentina, en aquel país está tomando fuerza una iniciativa para evitar estos problemas.

Ley Cazzu, así tiene por nombre la propuesta que busca ayudar a las madres y padres que enfrentan la responsabilidad de educar solos a sus hijos para que en caso de quieran salir de viaje al exterior no requieran la firma del progenitor ausente como lo indican las regulaciones vigentes.

La iniciativa es impulsada en Argentina por Gabriela Mosconi, que, aunque de momento sólo es presentada en Change.org, busca que sea una realidad.

¿De qué trata la Ley Cazzu?

En la petición sobre la ley Cazzu se especifican varios puntos:

Es para todas las familias que reportan la ausencia de uno de los progenitores Se debe demostrar el abandono o ausencia paterna o materna, según sea el caso Tras ello, se busca que el permiso para viajar con los menores "sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos"

Se precisa que esta iniciativa surge dado que las restricciones para salir del país no sólo se reportan en Argentina, sino "en muchos países latinoamericanos" donde las personas que crían a los menores se enfrentan a " no sólo el abandono y la ausencia del otro progenitor, sino también una burocracia que nos limita y somete a nuestros niños a procesos judiciales innecesarios y doloroso ".

¿Porque surgió la propuesta de la ley Cazzu?

La propuesta de la ley Cazzu en Argentina surgió en septiembre pasado, la cual a la fecha lleva más de 20 mil firmas.

Además, se propone luego de que la Jefa del Trap en una entrevista revelara fuertes detalles sobre un encuentro que tuvo con el equipo de abogados de Nodal para obtener un permiso de viaje para Inti.

"Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Y a va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo ”, reveló.

Mientras contaba lo duró que fue el momento, la polémica en redes se soltó luego de que el abogado de Nodal arremetiera contra Cazzu diciendo: "No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar".

"Tenemos el control sobre vos y tu hija".