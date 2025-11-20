Cazzu se convirtió en la portada de la revista GQ México para la edición GQMOTY, otro hito que sumó durante su reciente visita a México que hizo en torno a sus presentaciones de Latinaje en vivo. Para su colaboración, Cazzu realizó una glamorosa sesión fotográfica, en la que se lució más feliz que nunca, ataviada con atuendos de lujo que elevaron su belleza a otro nivel.

En la portada, Cazzu aparece luciendo un minivestido negro de Dolce & Gabbana, diseñado con falda ajustada y top bralette, hecho con tela satinada y finos tirantes. A esta prenda le sumó un reloj negro de Hublot.

Otro atuendo que modeló frente a las cámaras se trató de un maxivestido negro con franjas de cebra rojas y zapatillas de tacón de aguja, además de joyería de lujo.

También usó un vestido de encaje con escote infinito, así como un conjunto total black compuesto por falda de corte lápiz y un bralette con detalles traslúcidos. Todas las prendas presentaron un estilo elegante, glamuroso y sensual, ideal para la temporada de invierno.

Lució su belleza destacada con maquillaje que le dio una apariencia juvenil y glamorosa; su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre la espalda.

Además de hacer la sesión fotográfica para ilustrar las páginas de la revista, Cazzu dio una entrevista exclusiva en la que habló sobre su carrera, su música en la era de Latinaje, el éxito que ha tenido su libro Perreo y su hija Inti.

Cazzu habló sobre todos los obstáculos y escándalos que ha vivido en los últimos meses, incluida la polémica desatada por su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar. Según dijo, ha “aguantado mucho” desde que explotó la debacle en su vida personal y todo lo ha hecho por el bien de su pequeña hija Inti.

“Aguanto mucho, ¿sabes? Pero porque para mí no hay nada más importante que mi hija y mi carrera”, señaló la cantante argentina.

También señaló que todo lo que ha pasado y el éxito que ha tenido han sido el medio para cumplir con un objetivo: el bienestar de Inti y de su familia.

“Para que mi familia esté bien, para que mi hija esté bien, para estar feliz y armar una vida y un hogar feliz”, apuntó.

Poco antes de que se hicieran virales las fotos de la sesión que realizó, en redes sociales trascendió que había obtenido la custodia completa de su hija luego de una larga batalla legal con Nodal; sin embargo, esta información NO ha sido confirmada.

Según lo comentado, la Jefa del Trap le permitirá a su ex ver a la niña de forma limitada, bajo supervisión y sin su intervención en la crianza.

Medios argentinos alegan que la decisión estaría vinculada a la exposición mediática de Nodal, sus polémicas, su matrimonio con Aguilar y los recientes conflictos legales con Universal Music.