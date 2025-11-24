Cazzu se convirtió en la sensación en los últimos días, durante su breve visita a la Ciudad de México, que se dio para asistir a la gala anual de QG Men Of The Year.

Después de haberse reunido con Belinda, quien también fue una de las asistentes de honor al evento, Cazzu fue cuestionada por la prensa mexicana sobre su primer encuentro y las posibilidades que hay que colaboren musicalmente hablando.

Antes de regresar a Argentina, La Jefa señaló que su encuentro se trató de un primer acercamiento, por lo que todavía no son amigas ni cercanas, a pesar de que sus vidas han estado enlazadas por sus respectivas historias con Christian Nodal.

“Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”, dijo ante reporteros que la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Si bien Belinda dijo en una entrevista previa, durante la gala, que le gustaría reunirse con Cazzu para hacer música juntas, la argentina señaló que apenas se están conociendo, por lo que limitó las posibilidades de una colaboración a corto plazo.

La argentina lamentó que se le cuestionara sobre su conversación luego de haberse reunido por primera vez y de forma pública con Belinda, ya que se cree que hablaron de Nodal. Sin embargo, la cantante de trap respondió que hay algo más en común entre ellas como mujeres exitosas dentro de la industria de la música que un hombre, en este caso su ex Christian Nodal y todo el escándalo que le rodea.

“Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso… me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más de lo que vieron, no pasó. Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre”, dijo.

Luego de dar sus declaraciones, la cantante regresó a Argentina con su hija Inti, a quien no trajo en esta ocasión en México debido a que se trataba de una visita rápida y no quería desestabilizar ni moverle las actividades escolares.

Después de que se hiciera virales los momentos de Beli y Cazzu en la gala de GQ, Nodal dejó ver en sus redes sociales que no estaba interesado en la reunión de sus ex; en cambio, decidió enfocarse en su esposa Ángela Aguilar y en un concierto que dio en The Linda Ronstadt Music Hall.

A través de sus redes sociales, el cantante de Botella tras botella presumió a Ángela mientras ésta daba uno de sus shows. Sin decir más, Nodal acompañó las imágenes con emojis de corazón y rosas.