La actriz Lindsay Lohan fue el centro de todas las miradas al desfilar en la alfombra roja de los premios de The Fashion Trust Arabia.

Captó la atención de todos los fotógrafos ataviada con un espectacular vestido strapless de terciopelo, en color vino. La prenda tenía detalles de cristales que sobresalieron a la altura del escote.

La estrella de 39 años lució radiante con un maquillaje perfecto, compuesto por base, polvo compacto, rubor en las mejillas, labial nude y sombras rosas en los párpados. Llevó amplias pestañas negras y sus estilistas recogieron su cabellera en un chongo alto para que destacara su collar de perlas.

Lindsay Lohan derrochó glamour en el evento, que tuvo lugar en Doha, Qatar, pero no fue la única. También asistió la modelo Gisele Bündchen, Emma Roberts, Anna Wintour y el actor Adrien Brody.

El equipo de Lindsay Lohan desmintió los innumerables rumores en línea de que se había hecho un estiramiento facial.

Lohan explicó que ha aprendido a ignorar los rumores. Atribuyó su aspecto a su nueva rutina de cuidado de la piel, bótox, adhiriéndose a una dieta más saludable y “procedimientos menos invasivos como tratamientos faciales con láser”.

Lindsay Lohan está disfrutando plenamente de su etapa como madre, encontrando alegría en las pequeñas cosas cotidianas con su hijo, como los paseos, los baños y la alimentación. En una entrevista con Bustle, expresó que la maternidad le ha permitido experimentar un tipo de amor completamente nuevo, algo que nunca imaginó posible.

Además, se siente orgullosa de su cuerpo posparto y ha enfocado su atención en su hijo en lugar de apresurarse a recuperar su figura física. Comentó que estaba tan conectada con su bebé que la última de sus preocupaciones era su apariencia.

También reflexionó sobre la presión social para lucir bien rápidamente después del parto, animando a las nuevas madres a darse tiempo y reconocer su propia belleza.

Lindsay Lohan cuenta cómo el matrimonio y la familia han influido en su carrera como actriz. Relató una experiencia en el set donde, tras una escena emotiva, su esposo la sorprendió con su bebé, provocando lágrimas de felicidad.