Fernanda Gómez conquistó el corazón de sus seguidores en redes sociales luego de compartir varias fotografías acompañada de su esposo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, durante la gala GQMOTY, llevada a cabo este fin de semana en la Ciudad de México.

La modelo y empresaria posó junto al boxeador luciendo un impresionando look, compuesto por un maxivestido café, diseñado sobre tela tejida traslúcida, que remarcó su trabajada silueta.

La prenda presentó escote en V, ajuste sobre el torso y falda en corte de sirena. Le sumó un blazer café satinado, sandalias con tacón de aguja, gafas cuadradas y un clutch del mismo tono que el vestido.

Fernanda combinó su conjunto con el de su esposo, quien llevó un traje de Amiri café, conformado por un saco con rayas, pantalón de vestir recto y una camisa en color salmón; también usó zapatos cafés y gafas solares.

NO TE PIERDAS: Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

La pareja de celebridades posó en la alfombra roja de la gala anual GQMOTY, celebrada por la revista GQ México y Latinoamérica. En imágenes compartidas por Canelo, ambos aparecen con otras estrellas internacionales como el diseñador Amiri, Santa Fe Clan, Eduin Caz, Belinda y Maluma.

A la gala también acudieron estrellas como Cazzu, Zuria Vega, Edson Álvarez y Arcángel.

Fernanda apareció frente a la prensa después de haber dado a luz a su segunda hija con Canelo, Eva Victoria, la quinta del boxeador.

De acuerdo con los informes, la nueva integrante de la familia Álvarez Gómez llegó en agosto pasado, previo a la pelea de Canelo contra Terence Crawford.

Fue el boxeador mexicano quien compartió la noticia del nacimiento de su hija a través de sus redes sociales, en medio de la etapa de preparación para dicha pelea. “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz, bienvenida EVA VICTORIA”, escribió en Instagram.

Durante las celebraciones de Halloween, Fernanda compartió la primera fotografía familiar con Eva Victoria. En la imagen aparece cargando a la pequeña junto a Canelo y su hija María Fernanda, todos disfrazados de los personajes de Hércules.

Previo a esta imagen, Fer posó con sus dos hijas desde Las Vegas, antes de la pelea de Canelo.

A pesar de su intensa agenda de trabajo, no sólo como pugilista, sino como empresario, Saúl ‘Canelo’ Álvarez procura mantenerse cerca de sus cinco hijos y pasar momentos en familia.