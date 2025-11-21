Belinda y Cazzu dieron el mejor "crossover" que sus fans pudieron pedir para cerrar el año, pero parece que Christian Nodal se sincronizó con este momento para sacar una foto promocionando su mercancía con la icónica frase de su esposa, Angela Aguilar:, "Amoooooor".

En lo que parece ser una gran coincidencia, Nodal subió en sus historias de Instagram dos fotografías que están atrayendo la atención, ya que a la par, sus exparejas, Belinda y Cazzu, se encontraban por primera vez en un evento público.

En una de las fotos, que al parecer fue tomada durante la presentación de Ángela en Estados Unidos, el sonorense pone caritas con corazones y etiqueta a su esposa.

La imagen con el tierno mensaje llega a una semana de que la hija de Pepe Aguilar "reclamara" a su marido que ella sí lo acompaña en conciertos y otro reclamo del pasado, en donde supuestamente Nodal omitió subir a redes una felicitación por el cumpleaños de Ángela.

En la segunda foto, Christian Nodal aparece presumiendo una gorra que tiene la palabra: "Amooor", frase de Ángela Aguilar que se hizo viral el día de su boda y que generó una ola de memes, generados también por el "hate" de los fans de Cazzu, por la supuesta infidelidad del mexicano.

Las publicaciones del sonorense aparecieron en redes casi a la par de que la conversación en redes se daba sobre el encuentro de Belinda y Cazzu, en un evento de una revista.

En redes aseguran que Nodal hizo la publicación para "desviar" la atención sobre Cazzy y Belinda, ya que varios de los fans de las cantantes estaban recordando el pasado que vivieron cuando fueron sus parejas

¿Dónde se encontraron Belinda y Cazzu?

Este jueves la revista GQ realizó una premiación donde Belinda y Cazzu fueron reconocidas por su influencia en el mundo de la música , y justo ese fue el pretexto para reunir a la reina del pop y a la jefa del trap.

"Que momentazo" "La Patrona y La Jefa", se lee entre los comentarios de la foto que Beli subió a sus redes.

" Marcaron ya un momento icónico de sororidad, empoderamiento y talento. Sin duda lo mejor les está llegando sigan haciendo historia e inspirando a muchas personas ", es una de las respuestas más populares en la publicación.

Esta es la primera vez Belinda y Cazzu se reúnen en público luego de que por años sólo se les relacionara porque ambas sostuvieron una relación romántica con Christian Nodal, las cuales estuvieron todo el tiempo bajo el escrutinio del público.

Ahora, para ambas parece que es tema quedo a un lado al mostrarse felices ante las cámaras abrazas y riendo juntas.

La misma Belinda compartió en sus historias de Instagram parte de este momento.

Por supuesto que los fans de ambas ya están especulando si esto significa que si pronto Cazzu y Belinda podrían sorprender al mundo con una colaboración musical.