La cantante Dua Lipa deslumbró al compartir en su cuenta de Instagram algunas fotografías de su estancia en Brasil.

Con la descripción “Río en mi corazón”, presumió fotografías donde luce una camiseta con el nombre, colores y bandera de Brasil, así como fotos donde deslumbró ataviada con un bikini verde de estampado de mariposa y un diminuto bikini naranja metálico con el que, sin duda, impuso tendencia.

dua lipa and rina lipa in rio de janeiro 🇧🇷 pic.twitter.com/j32R4hXf6h — ໊ (@addictionlipa) November 21, 2025

La estrella dejó a la vista su espectacular silueta y su larga cabellera negra. Convivió con amigas, con sus padres y disfrutó de un partido de futbol que tuvo como protagonistas al Fluminense y al Flamenco.

Dua Lipa, de 30 años de edad, también visitó el Cristo de Río de Janeiro y disfrutó de la gran gastronomía brasileña.

La artista causó furor durante su presentación en Brasil, donde interpretó la popular canción Magalenha junto a Carlinhos Brown. Ahora se presentará en Perú, Colombia y tendrá concierto en México el 2 de diciembre en el estadio GNP Seguros.

Además del éxito profesional, pasa un gran momento personal con su prometido Callum Turner. En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.

También añadió que está muy emocionada por su compromiso. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

Antes de hablar de sus planes de boda, Dua Lipa quiere terminar su gira Radical Optimism.

“Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período. Nunca he sido de las que realmente han pensado en una boda ni han soñado con qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, añadió.

Dua y Callum se vincularon por primera vez en enero de 2024 y, según se informa, se comprometieron durante la Navidad de 2024.