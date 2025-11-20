Luego de que Christian Nodal dijera que la jueza de control no encontró ninguna prueba que sustente las acusaciones interpuestas en contra de sus padres ni de él por parte de Universal Music, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo lo contrario.

"La jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal", precisó la FGR en un comunicado difundido este miércoles.

Por la mañana de ayer Nodal en compañía de sus padres Jaime González y Cristina Nodal, en entrevista con medios que lo esperaban afuera del juzgado del Reclusorio Oriente donde se realizó la audiencia que duró más de 17 horas, dijo:

"(Una) jueza ya dictó que no hay vinculación, no hay ni siquiera un sólo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento".

Horas más tarde, la FGR precisó que, aunque Nodal no haya sido vinculado a proceso por la investigación de falsificación de documentos el " procedimiento sigue abierto ", por lo que en este periodo tanto el cantante y como Universal Music podrán seguir aportando pruebas sobre el caso que se investiga.

De acuerdo con las autoridades el esposo de Ángela Aguilar enfrenta una demanda por parte de su antigua disquera debido a que según la carpeta de investigación el sonorense y su familia presuntamente "derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran".

La denuncia presentada ante la #FGR, por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian “N” y su familia, cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran. 3/3

¿Por qué inició la demanda entre Nodal y Universal Music?

Cabe recordar que este pleito legal entre Universal Music y Christian inició en noviembre de 2021, cuando él junto con sus papás demandaron a la disquera por los derechos de autor de sus canciones.

Argumentaron que contaban con 32 contratos certificados en los que se demostraba que Nodal era el propietario de las obras.

Al siguiente año, en respuesta Universal Music lo contrademandó afirmando que un equipo de peritos en grafoscopía había detectado irregularidades en los documentos que se presentaban, por lo que la disquera llevó el caso ante la FGR donde los denunció por falsificación.