La socialité Antonela Roccuzzo deslumbró en su cuenta de Instagram al unirse a la tendencia de vestido de transparencias y lencería a la vista.

Irradió belleza ataviada con un minivestido de malla transparente en color negro, adornada con lunares blancos. Completó su outfit con zapatillas negras a juego que, sin duda, fueron protagonistas.

Roccuzzo, de 37 años de edad, dejó suelta su cabellera y presumió un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor, cejas definidas, labial nude y amplias pestañas negras.

Ya se ha posicionado como toda una fashionista en Instagram y es que puede hacer brillar cualquier atuendo.

“Estoy enamorado”, “Linda” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes también le pidieron cuidar a Lionel Messi previo a la Copa del Mundo 2026.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo, de 37 años de edad, ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha valido el título de influencer y embajadora de marcas tan importantes como Adidas y Alo Yoga. Constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.