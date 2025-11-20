La influencer Anastasia Karanikolaou fue el centro de atención al acudir al evento Men of The Year de la revista GQ, realizado en el Chateau Marmont de West Hollywood.

La estrella de redes sociales deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro de transparencias que dejó a la vista su lencería y piercing en el ombligo.La prenda le hizo mostrar sus hombros y llevó una cinta atada a su cuello, como accesorio. También tenía plumas que elevaron el glamour.

Sus estilistas peinaron su cabellera en un moño alto y flequillo de lado. Usó maquillaje abundante como base, rubor en los pómulos y un labial en tono marrón. Acentuó su mirada con ojos negros.

Ésta fue la 30ª fiesta anual de Men of the Year de GQ. Ahora Jennifer Aniston engalanó la portada, pues la publicación ya no sólo se centra en hombres.

Anastasia Karanikolaou se robó los reflectores. Es una poderosa influencer en redes sociales con más de 10.3 millones de seguidores en Instagram. Recientemente, también promocionó una campaña con Alo Yoga para mostrar su nueva línea de leggings.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.