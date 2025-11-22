Pepe Aguilar provocó el enojo de cientos de mujeres luego de que defendiera a Ángela Aguilar lanzando un fuerte reclamo a las que han señalado a su hija: entre las cosas que dijo, el cantante exigió a las mujeres “dejar de fregarse entre sí”, palabras que se hicieron virales en redes sociales y que generaron toda clase de comentarios.

Pepe Aguilar acompañó a su hija en el concierto que ofreció el pasado 21 de noviembre en Texas, Estados Unidos, como parte de su gira Libre Corazón. Durante el show de su Ángela, el famoso hizo una transmisión en vivo en Instagram en la que mostró que el recinto se encontraba lleno y que sólo eran chismes los que aseguraban que la joven de 22 años tenía presentaciones casi vacías.

En el video que compartió en sus redes sociales, el intérprete de “Por Mujeres Como tú” critica a quienes han juzgado los conciertos de su hija y, sobre todo, a las que han enviado mensaje de burlas sobre Ángela. “Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en el video que publicó en su cuenta oficial.

Agregó: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.

De acuerdo con los usuarios de redes sociales, aunque Pepe Aguilar intenta demostrar que las críticas sobre su hija no le afectan, la realidad es que sí ya que queda más en evidencia cuando hace este tipo de comentarios. Los internautas incluso le pidieron al cantante de “Por Una Mujer Bonita” que sea él quien le”eduque y enseñe valores” a Ángela para que no siga cometiendo errores con su comportamiento y con su romance con Christian Nodal. En el momento el que Pepe Aguilar hace todos estos comentarios, de fondo está Ángela Aguilar en su concierto, por eso, los usuarios aseguran que todas las palabras que dijo son para defender a su hija.

“Chale, soy argüendera pero no baja maridos”, “¡¡Sí leen todo jajajaja cómo sabe que es Pepeyonce!!”, “En vez de ayudarla la hunde más”, “No nada más las Mexicanas nos cae mal Ángela, estoy segura que a más nacionalidades”, “Soy ecuatoriana y no me cae Ángela”, “¿Somos argüenderass porque no nos gusta su Ángela?” y “Ora, pues no que éramos bots, ahora somos argüenderas”, fueron las reacciones que provocaron las palabras de Pepe Aguilar.