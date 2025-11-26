El romance de Justin Trudeau, de 53 años, y Katy Perry, de 41, marcha de maravilla y va tan bien que la pareja ya estaría lista para dar un importante paso, así lo reportó una fuente allegada a la cantante. De acuerdo con el informante, la estrella de la música está tan entusiasmada y enamorada de su nuevo novio que está dispuesta a hacer lo que sea por él.

A todo mundo sorprendió cuando se confirmó la relación del exprimer ministro de Canadá con la intérprete de “Firework”. Desde julio pasado se les vinculó sentimentalmente, luego de que fueran vistos juntos cenando en Montreal, pero fue hasta finales de octubre que ambos famosos confirmaron su noviazgo durante el cumpleaños de la cantante.

Sobre este tema, en su momento, una fuente reveló a Page Six que Trudeau “está loco por ella y cree que es la mujer perfecta (…) son comprensivos con todo, desde política hasta niños y comida francesa”. Además, añadió: “Ambos tienen un brillo especial el uno por el otro", mientras que otra persona aseveró que Justin "está volviendo a la normalidad (…) está libre de las ataduras del cargo y de su matrimonio”.

Tan enamorados se encuentran que ya estarían considerando dar un paso muy importante para las próximas semanas: una persona allegada reveló a People que lo único que Katy Perry quiere para Navidad es a Justin Trudeau, ya que está “haciendo planes para pasar las vacaciones” con su novio.

Si bien la pareja se ha vuelto más cercana en los últimos meses, la fuente enfatizó que Perry está realmente "ansiosa" porque termine su gira “Lifetimes” para pasar tiempo con su hija y su pareja. “Sin exagerar, este año ha sido un torbellino para ella (…) ni siquiera ha tenido tiempo de pensar en su vida después de la gira”, dijo el informante.

Del mismo modo, Justin Trudeau estaría acomodando su agenda y considerando pasar la Navidad o el Año Nuevo con Katy Perry; se prevé que en dicha reunión estén los hijos de ambos. Sin duda, este sería un paso muy importante, porque significaría que su relación va más allá y es totalmente seria.