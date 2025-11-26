El príncipe Felipe no quería a Meghan Markle y mostró reservas sobre su boda con el príncipe Harry, revelan nuevas biografías reales que le sumarían otra polémica a la pareja de los duques de Sussex.

Según nuevas revelaciones sobre la familia real británica, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, habría expresado dudas sobre la relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle desde sus primeras etapas y la repercusión que habría tras su boda.

De acuerdo con biógrafos reales, el esposo de la reina Isabel II se mostró "reacio" a dejarse impresionar por la exactriz de Suits y llegó a advertir a su nieto sobre casarse tan rápido.

El escritor Andrew Lownie revela que el duque habría aconsejado a Harry con una frase tajante para persuadirlo sobre su relación: “Uno sale con actrices, no se casa con ellas”. La preocupación del príncipe Felipe se habría originado en la velocidad del romance entre Harry y Markle, quienes se comprometieron en 2017 tras un noviazgo de apenas 16 meses.

Por su parte, la biógrafa Ingrid Seward también documenta en su obra Mi madre y yo que Felipe fue uno de los miembros más cautelosos dentro de la familia real ante la llegada de Markle. Incluso, señala que el duque comparó a Meghan con Wallis Simpson, la mujer por la que el rey Eduardo VIII abdicó en 1936 para pasarle la corona al padre de la reina Isabel II, Jorge VI.

En sus memorias Spare, Harry asegura que, además de su abuelo, su hermano, el príncipe William, también lo instó a frenar el ritmo de la relación antes de comprometerse: “Es demasiado rápido, demasiado pronto”, le habría dicho William, según recordó el duque de Sussex.

Antes de la boda, vendida como un cuento de hadas, había tensiones entre Harry y su familia con respecto a la llegada de Meghan como parte de la institución, pero la situación empeoró con el paso del tiempo, dicen los expertos.

Tras la decisión de los Sussex de retirarse como miefambros activos de la familia real en 2020 y trasladarse a Estados Unidos, conocida mediáticamente como Megxit, las opiniones del príncipe Felipe sobre Markle habrían endurecido su postura. De acuerdo con Seward, el duque no comprendía por qué Meghan no pudo adaptarse a la vida institucional como él lo hizo en su momento.

Felipe, quien renunció a su carrera naval, a su herencia griega y a su apellido al casarse con la reina Isabel II, consideraba que el rol dentro de la monarquía requería sacrificios personales.

”¿Y por qué Meghan no puede simplemente abandonar su carrera como actriz, apoyar a su esposo y a la monarquía? Él simplemente no puede entender por qué no pudo apoyar a Harry y ayudarlo en lugar de querer tener su voz”, apuntó la autora.