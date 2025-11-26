Candice Swanepoel, modelo estrella de Victoria’s Secret elevó la temperatura entre sus fanáticos de redes sociales al compartir detalles de una reciente sesión que rodó a la orilla del mar, luciendo un diminuto bikini de hilo.

La celebridad sudafricana posó para la cámara ataviada con un traje de baño de su marca Tropic of C; el conjunto estuvo compuesto por un sostén de copa triangular y cuello halter, a juego con un bikini de cintura baja atado por los costados.

Combinó el conjunto con varios anillos boho chic de su marca socia de accesorios Jacquie Aiche, pequeños pendientes circulares y una cadena que caía sobre su torso hacia la cintura.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado hacia atrás bajo un estilo húmedo, pero glamuroso.

La celebridad le hizo promoción a sus colecciones de bikinis y accesorios de playa a través de esta sesión fotográfica, en medio de las ventas de fin de año que lanzó con descuento.

Para la actual campaña publicitaria, Candice Swanepoel invitó a colaborar a estrellas de alto perfil como Kendall Jenner, su hermana Kylie Jenner y Hailey Bieber; en las redes sociales de la marca compartió imágenes de las modelos luciendo sus diseños.

Recientemente, la supermodelo brilló al máximo durante su participación en el desfile de Victoria’s Secret en su edición 2025 junto a otras celebridades de la industria como Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Irina Shayk y Gigi Hadid, por mencionar algunos nombres.

Candice Swanepoel, de 36 años, tuvo una participación doble en el fashion show. Desfiló en la pasarela con un conjunto de lujo negro con detalles plateados, y fue aclamada por sus fanáticos con un segundo conjunto de encaje marrón de sostén, liguero y bikini de hilo, a juego con joyería de cristales y alas doradas.

La estrella sudafricana está enfocada casi por completo a su carrera como modelo y como empresaria y diseñadora, además de dedicar su tiempo a la crianza de los hijos que comparte con el millonario Hermann Nicoli.

Hace unos meses fue relacionada a un nuevo romance, sin embargo, no se sabe quién es y si sostiene una relación con él.