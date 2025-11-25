La situación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III es tensa y cada vez empeora más, sobre todo, porque el duque de Sussex ha dejado en claro lo que siente por Camila Parker: se reveló que el monarca británico corrió a su hijo luego de que éste le dijera a la reina “madrastra malvada”. El soberano no toleró la falta de respeto y decidió tomar medidas severas.

Desde siempre, el príncipe Harry ha dejado entrever que su relación con la esposa de su papá no es la mejor y nunca lo ha sido. En su libro Spare la mencionó en varias ocasiones y, en la mayoría de éstas, los comentarios no fueron positivos, por tal motivo, se especula que existe una mala relación entre ambos.

Pero esto mismo sucede con el heredero al trono de Reino Unido ya que se dice que tampoco se lleva bien con Parker y que incluso, William sostiene una relación tensa con ella ya que Camila y Kate Middleton se han enfrentado en varias ocasiones, esto debido a los supuestos celos que siente la reina hacia la princesa de Gales.

De acuerdo con el medio Express, en 2023, Harry habría dicho lo que pensaba sobre Camilla Parker en voz alta, tanto que su papá lo escuchó y enfureció. Según lo dado a conocer, la situación sucedió en marzo, cuando los duques se encontraban en la residencia Frogmore Cottage.

Harry habría llamado a Camila “madrastra malvada”, por lo que el rey Carlos ordenó el desalojo de su hijo y de su nuera de la propiedad que les había regalado la fallecida reina Isabel II; en ese momento, el monarca británico sintió que Harry había “cruzado la línea”.

Anteriormente, el duque y la duquesa de Sussex confirmaron que se les pidió que abandonarán su casa en Reino Unido, medida que, dijeron, los ha dejado "en shock". Diversas fuentes sugirieron que también el rey estaba indignado por la serie de acusaciones que hizo Harry en su libro.

Al principio de Spare, el duque describe cómo fue su vida después de que falleció su mamá, la princesa Diana, y de qué forma tomó la situación cuando su padre decidió seguir con su vida y hacer más pública su relación sentimental con Parker; también, afirmó haber sentido la presencia de “la Otra Mujer” y que su hermano William tenía dudas sobre ella.