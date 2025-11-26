Jessica Simpson volvió a demostrar que sabe cómo acaparar la atención con un look que no pasó desapercibido. La cantante compartió en Instagram una imagen en blanco y negro donde aparece con un vestido de látex negro ultra ajustado, que resalta su figura.

El diseño, con un escote pronunciado y detalles que estilizan la silueta, se convirtió en el centro de todas las miradas. Para complementar el atuendo, Jessica apostó por accesorios llamativos, medias y botas de plataforma. Además de un abrigo furry.

La publicación no tardó en volverse viral: miles de comentarios y reacciones inundaron su Instagram, destacando lo espectacular que luce y el impacto que genera cada vez que aparece con un outfit arriesgado. Jessica Simpson sigue reinventándose y marcando tendencia, demostrando que la confianza y la actitud son su bandera.

Jessica Simpson presentó recientemente su nuevo programa de televisión All's Fair. Ya había demostrado su talento como actriz en películas como Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008), Blonde Ambition (2007), Employee of the Month (2006) y The Dukes of Hazzard (2005).

La cantante también ha actuado en episodios del reinicio de UPN The Twilight Zone, la comedia de Fox That '70s Show, el drama de HBO Entourage y la comedia animada de Fox Duncanville.

También cantó en PH Live dentro del Planet Hollywood Las Vegas Resort & Casino en Nevada el 8 de noviembre. Contó con el apoyo de sus tres hijos. “Los niños están muy orgullosos de mí. Me han apoyado desde que empecé a ir a Nashville. Sabían que estaba siguiendo mis sueños y vieron lo feliz que me hacía y la paz que me daba”, señaló.

Jessica se separó legalmente de su segundo marido, Eric Johnson, en enero después de una década de matrimonio, y también puso su mansión conyugal a la venta.

Jessica Simpson es originaria de Texas. Criada en un entorno religioso, comenzó cantando en el coro de la iglesia bautista donde su padre era pastor. A los 12 años audicionó para el "Mickey Mouse Club", llegando a las finales junto a futuras estrellas como Britney Spears y Justin Timberlake.

Ahora vuelve más fuerte que nunca para hacer brillar aún más su carrera.