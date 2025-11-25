Fans y usuarios de redes sociales se lanzaron en contra de Eugenio Derbez luego de que se diera a conocer que publicó un video en el que se le ve disfrutando su asistencia a la entrega de los International Emmy Awards en Nueva York en medio del luto que enfrenta su hija Aislinn Derbez por la muerte de su madre, Gabriela Michel, quien falleció ayer 24 de noviembre. Los internautas criticaron al comediante y le pidieron que mostrara respeto y que dejara de lado “su ego” en estos momentos tan complicados.

Aislinn Derbez, sus hermanas y su familia en general se encuentran atravesando por una dolorosa situación debido al fallecimiento de Gabriela Michel; ayer se dio a conocer la muerte de la famosa y, desde entonces, personalidades del mundo del espectáculo y el entretenimiento, así como seguidores y fanáticos, le han hecho llegar sus condolencias y apoyo a la familia.

Una de las principales personas de las que se esperó dichas palabras de apoyo fue de Eugenio Derbez debido a que fue pareja de Gabriela Michel en los años ochenta. Sin embargo, el actor guardó silencio por varias horas, hasta que publicó un video de su asistencia a los International Emmy Awards, evento en el que se le vio muy feliz con su esposa Alessandra Rosaldo.

Esta acción de Derbez despertó el enojo de los internautas ya que señalaron que fue un acto poco empático pues su hija mayor se encuentra de luto. En el video que compartió el actor de “No se aceptan devoluciones” se le ve contento celebrando con amigos y colegas.

“Profundamente agradecido por todo lo que “Y Llegaron de Noche” ha significado para mí y para @3pas_studios Me llena de orgullo que historias latinas con tanta fuerza estén nominadas en los #InternationalEmmyAwards”, escribió Eugenio. De inmediato, cientos de usuarios se lanzaron en su contra y reaccionaron diciendo: “Que falta de tacto, el ego para después por favor, por tu hija”, “Empatía cero no es sentir pena o dolor por la señora es tener empatía por su hija, hay momentos y lugares para todo, creo que sus videos pudieron esperar un día” y “Esto podría subirlo en otro momento y tener más empatía con su hija, aunque ya no fueran pareja para su hija es la pérdida de una de las personas más importantes”.

Tras estos señalamientos, horas más tarde, Eugenio subió una foto en solidaridad con su hija, en la que le escribió un mensaje que dice “Siempre contigo. Te amo, Aislinn Derbez”; dicha publicación ya rebasa los 100 mil me gusta.

¿De qué murió Gabriela Michel?

De acuerdo con lo dado a conocer por Aislinn Derbez, Gabriela Michel falleció el 24 de noviembre a los 65 años debido a un infarto. “Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, escribió Aislinn.

Michel fue una reconocida actriz mexicana de doblaje y locutora, quien es recordada por prestar su voz para varias series y películas como la saga Tinker bell y Sex and the city.