Jennifer Lopez fue la sensación recientemente, durante un exclusiva boda en la India. La estrella, de 56 años, fue la cantante principal que amenizó el evento de la pareja de millonarios Netra Mantena y Vamsi Gadiraju.

La cantante de El Anillo fue captada luciendo varios de sus impresionantes atuendos que se aferraron a sus curvas de infarto y trabajada silueta, pero uno de ellos llamó la atención por lo pequeño que se veía sobre JLo.

El vestuario en cuestión se trató de un body metálico, de corte high leg y escote en V; presentó una delgada cinta perforada por la parte delantera y trasera de su cadera. La prenda presentó, además, pedrería bordada.

Llevó atuendo con un enorme penacho de plumas doradas, medias color nude y botas largas hasta las rodillas. Otro outfit que vistió fue un conjunto de cuero negro con pantalones recortados sobre la cadera y chamarra con estoperoles.

NO TE PIERDAS: Kylie Jenner tiene el bikini metálico más espectacular del momento y lo presume en redes

En las imágenes que ya se viralizan en internet, la celebridad lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude, blush color canela y párpados ligeramente ahumados y un cat eye negro.

A la millonaria boda asistieron otras personalidades de renombre, entre ellos Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald Trump, y su novia Bettina Anderson.

De acuerdo con los informes, la Diva del Bronx fue convocada para cantar en la boda a través de un contrato de 2 millones de dólares. A ella se unió un pequeño grupo con los bailarines que la acompañaron recientemente en su gira musical por Europa.

Un video compartido en redes sociales la mostró interpretando éxitos como Waiting for Tonight y Get Right. Asimismo, fue captada ofreciendo un brindis en honor a la familia de los novios.

“Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, señaló la cantante frente a los invitados.

Su presentación en la millonaria boda ocurre después de que se afirmara que se está dando una nueva oportunidad en el amor con Ben Affleck luego de haber concluido su divorcio en enero de este año.

Una fuente le dijo a los medios estadounidenses que la pareja en realidad nunca se han dejado de querer ni han estado lo suficientemente separados en los últimos meses, y que, después de el estreno de su reciente película, ambos se han acercado más.

“Es complicado, han vuelto a caer en eso, aunque nunca hayan salido de ello. Nunca se apartaron de sus vidas”, señaló una fuente tras su encuentro en el estreno de El beso de la Mujer Araña.