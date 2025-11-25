TE RECOMENDAMOS
La empresaria Kylie Jenner llamó la atención de sus 392 millones de seguidores al lucirse en un espectacular bikini plateado. Publicó una galería de fotos la mañana de este lunes y desató decenas de reacciones.
En las fotografías, la magnate de Kylie Cosmetics deslumbra con el traje de baño metálico y deja a la vista tanto su abdomen plano como su silueta de reloj de arena. Realiza diversas poses ante la cámara con un maquillaje de apariencia natural y una cabellera negra ondulada.
“Fue un domingo más que perfecto”, escribió en su cuenta de Instagram y sumó más de 1.4 millones de “Me Gusta”. Recibió decenas de mensajes, entre ellos uno de su hermana Khloé Kardashian que dice: “Etiqueta a la fotógrafa”. “Con un cuerpo perfecto”, anotó su amiga Yris Palmer.
Llamó la atención que Kylie, de 28 años de edad, porta anillos de diamantes en ambas manos.
Las fotos de Kylie Jenner salen a la luz luego de los rumores entorno a su relación con el actor Timothee Chalamet, de 29 años, pues no se les ha visto juntos en al menos 6 semanas.
La última vez que fueron vistos juntos fue el 8 de octubre, cuando estaban en las gradas durante el cuarto juego entre los Yankees y los Azulejos de Toronto en el Yankee Stadium de la ciudad de Nueva York.
Antes de eso, se les vio dirigiéndose a la fiesta posterior al estreno de la nueva película de Chalamet, Marty Supreme, en el 63º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center.
El tabloide Daily Mail informó que “Ambos han estado muy ocupados. Durante el verano, el ícono del cine ha estado en Budapest, donde está rodando Dune: Parte Tres, mientras que Jenner ha estado trabajando en las nuevas colecciones de Khy”.
Jenner comparte a su hija Stormi, de siete años, y a su hijo Air, de tres años, con su exnovio Travis Scott, de 34 años.
Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.
Fundadora de Kylie Cosmetics, ha generado millones en ventas y recientemente lanzó su perfume Cosmic, ampliando su imperio más allá del maquillaje.
Además de ser embajadora de marcas y modelo para diseñadores como Jean Paul Gaultier, Kylie demuestra que su presencia en el mundo de la moda es estratégica.
