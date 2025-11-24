Hailey Bieber celebró su cumpleaños número 29 con una glamorosa y atrevida sesión fotográfica para Tropic of C, marca de moda de la supermodelo Candice Swanepoel, en la que se lució más bella y radiante que nunca.

La celebridad posó para las cámaras en la orilla del mar, luciendo un pequeño traje de baño negro, compuesto por un sostén de finos tirantes y un bikini de cintura baja. El conjunto forma parte de la reciente colección lanzada por la firma para otoño.

En la imágenes, Hailey presumió su trabajada silueta, belleza al natural con maquillaje en tonos naturales y con una sensual posé que dejó a la vista su derrière. La esposa de Justin Bieber acaba de convertirse en una de las musas de la marca de trajes de baño, por lo que está protagonizando por primera vez la campaña publicitaria de la temporada.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, se viralizaron a la par de las celebraciones por el cumpleaños número 29 de la modelo, el pasado 22 de noviembre.

En Instagram, Hailey compartió detalles de su fiesta, rodeada de sus mejores amigos. Fue Justin el que originó rumores de problemas de pareja debido a que no compartió mensajes de felicitación a su esposa en internet.

En comparación de otros años, en los que el cantante de Baby es de las primeras personas en felicitar a la modelo, en esta ocasión no le dedicó sus característicos mensajes llenos de amor y admiración.

Las celebraciones ocurren después de hablar de la posibilidad de tener más hijos con el cantante canadiense, luego del nacimiento de su primogénito Jack Blues. Según contó en entrevista con In Your Dreams, quiere tener más hijos en un futuro no muy lejano.

“Justin era hijo único, así que todas las conversaciones que hemos tenido sobre eso son que queremos que nuestro hijo tenga hermanos”, dijo la celebridad.

Añadió que recibe toda la ayuda posible de Justin y de varios miembros de su familia para criar al pequeño, de lo contrario, no podría desarrollar su carrera ni dirigir sus negocios en el mundo de la belleza.

En los últimos meses Hailey y Justin han sido blanco de rumores que afirman que estarían al borde del divorcio, luego de seis años de matrimonio, debido a la salud mental del cantante.

Dicha información ha sido desestimada por la pareja de celebridades, quien se deja ver constantemente en redes sociales juntos y felices; en su reciente trabajo musical, Justin ha reconocido todos los conflictos que tiene con Hailey como pareja, pero también ha dicho a través de sus canciones que seguirá luchando por su matrimonio.