Jennifer Lopez vuelve a encender las redes y los titulares, ahora por vender lujosos anillos de compromiso, ¿venderá el anillo de 5.6 millones de dólares que le dio Ben Affleck?

La estrella, conocida por su influyente presencia en el mundo del entretenimiento y por haber recibido seis anillos de compromiso a lo largo de su vida ahora “venderá” anillos de compromiso, pero no los de su colección, sino los diseñados de la marca Zen Diamond, una lujosa marca de joyería turca que la nombró embajadora global.

De acuerdo con la campaña publicitaria que lanzó la firma para la temporada, JLo aparece posando con un vestido de novia blanco y un deslumbrante anillo de compromiso con diamantes incrustados y un diseño opulento.

Según información de Page Six, la celebridad firmó un contrato que alcanzaría los 10 millones de dólares a cambio de aparecer en la campaña publicitaria de Navidad.

Fuentes citadas por el medio aseguran que la Diva del Bronx ha firmado campañas similares de 20, 30 y hasta 50 millones de dólares, por lo que esta negociación sería mucho menor, en comparación con su historial publicitario.

“Solía cerrar contratos mucho más grandes. Le pegaba fácilmente, como 20, 30 e incluso 50 millones de dólares en patrocinios. Por eso me sorprendió. Eso es poco para JLo”, señaló una fuente cercana al medio.

La nueva colaboración llega en un momento clave de su vida personal. Tras su divorcio de Ben Affleck a inicios de este 2025, López se mantiene soltera y enfocada en retomar proyectos, giras y nuevas asociaciones comerciales como la nueva que inició con Zen Diamond.

La fuente señaló que Jennifer no necesita el dinero, sino que se quiere mantener vigente dentro de la industria y quiere seguir siendo noticia con todo lo que haga, principalmente de forma profesional: “Quiere seguir siendo noticia. Está buscando su juventud. No es de esas personas desesperadas por dinero. Creo que JLo está en una fase en la que hace lo que sea para mantenerse relevante, especuló la fuente”.

Recientemente también ofreció su primera presentación en India, durante la boda de un multimillonario, una actuación por la que habría recibido otros 2 millones de dólares, demostrando que su agenda sigue llena.

¿Cuánto valen los anillos de compromiso de Jennifer Lopez?

El anillo que le dio Marc Anthony

Jennifer se ha comprometido en seis ocasiones, llegando al altar algunas de ellas. El anillo más caro que ha recibido fue el de su exesposo y padre de sus gemelos; Marc Anthony le dio un anillo de 6.5 millones de dólares.

Se sabe que este anillo está hecho con diamantes azules y detalles plateados. Marc le dio el anillo en 2004, meses después de que Jennifer terminara su primer compromiso con Ben.

En una entrevista que dio en 2021, Jennifer dijo que el anillo de Marc era su bien más preciado, incluso más que el primer anillo que le dio Ben Affleck en su primer compromiso.

El primer anillo de Ben Affleck

El segundo anillo más caro que ha recibido es justamente el primer anillo que le entregó Affleck en 2002. Se trata de una pieza con un diamante rosa de 6 quilates con diamantes blancos de talla trapezoidal; a Ben le costó 2.6 millones de dólares.

Su boda no fue posible, y después de una relación de casi tres años, la pareja rompió y cada quien hizo su vida con personas separadas y tuvieron familia

El anillo que le dio Alex Rodríguez

Por su parte, el tercer anillo más caro fue el que le dio Alex Rodríguez en 2019. El anillo se hizo noticia después de que se detallara que costó 2 millones de dólares.

La joya se trata de un enorme diamante de talla esmeralda de 15 quilates colocado delicadamente sobre una banda de platino. La boda entre ambas celebridades no sucedió.

Los anillos de compromiso que le dieron Ojani Noa y Criss Judd

Los más accesibles han sido los dos primeros anillos de compromiso que recibió.

El segundo anillo que recibió en su vida fue una esmeralda de 200 mil dólares , entregado de la mano de su prometido y posterior esposo Cris Judd.

La pareja duró solo un año casada y se divorciaron al momento en que JLo se comprometió con Ben en 2003.