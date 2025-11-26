A unas horas de que se estrene la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las protagonistas de la serie ha generado polémica y provocado el enojo de los internautas: se trata de Millie Bobby Brown quien en una entrevista contó qué es lo que hace con los regalos que le dan sus fans: “Se los doy a mis perros”, fue la respuesta de la actriz que ha encendido las redes sociales.

Después de varios años de espera por fin los fans de la exitosa serie de Stranger Things conocerán el final de la historia y lo que le espera a cada uno de los personajes más queridos, como Eleven, Mike, Max, Dustin, Lucas o Will.

Con todo este furor de por medio es que se hicieron virales las palabras de Millie Bobby Brown, una de las actrices más queridas de la serie. En una entrevista que dio para el medio “Fuera de Foco”, en la cual se encontraba acompañada por Noah Schnapp, se les preguntó cuáles eran los mejores regalos que les habían dados los fanáticos.

Millie contestó que a lo largo de los años ha recibido varios peluches, pero que se los da a sus perros, para que los usen cuando ella no se encuentra en su hogar debido a compromisos de trabajo.

“Ositos de peluche vestidos de Eleven. Se los doy a mis perros para que saquen toda la ira que me tienen mientras voy a una gira de prensa. Pueden morderme en versión juguete”, declaró Bobby Brown.

La respuesta de la famosa provocó enojo y decepción entre los seguidores de Stranger Things y los internautas en general; en cientos de comentarios le señalaron que debería apreciar más los obsequios que le dan porque no sabe con qué esfuerzo lo consiguieron las personas.

“Moraleja, ya no gasten en personas que no conocen”, “Stranger Things será el único exito que tendrán por soberbios”, “Descaradamente dice se los echo al perro, ven, no les den nada” y “Amo la serie, mas no a los actores”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Stranger Things?

La serie estrenará su última temporada este 26 de noviembre, pero no estarán todos los capítulos, sino que Netflix sólo subirá una parte para, posteriormente, compartir el resto; las fechas serían las siguientes:

-Volumen 1: 26 de noviembre de 2025, 7:00 pm.

-Volumen 2: 25 de diciembre de 2025, 7:00 pm.

-Capítulo Final: 31 de diciembre de 2025, 7:00 pm.