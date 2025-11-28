En Hollywood circula un fuerte rumor que asegura que Jennifer Lopez, de 56 años, estaría arrepentida de haber solicitado el divorcio a Ben Affleck, de 53: de acuerdo con la información dada a conocer, la Diva del Bronx espera que su exesposo le dé otra oportunidad, por lo que, de momento, se mantiene cerca de él, para seguir a su lado y reconquistarlo.

Cuando Jennifer Lopez solicitó el divorcio ante el tribunal parecía que estaba muy segura de separarse de quien se dijo habría sido el gran amor de su vida: Ben Affleck y la estrella de la música quedaron oficialmente divorciados a inicios de este año, pero, ambos se han mantenido juntos y, de acuerdo con fuentes, esto se debe a que JLo no lo quiere dejar ir tan fácilmente.

Una fuente allegada a la actriz contó a RadarOnline que ella "ahora está restando importancia a su divorcio en las entrevistas y está intentando actuar como si lo hubiera superado por completo, pero eso no podría estar más lejos de la verdad (...) sigue buscando cualquier excusa para seguir conectada con Ben. No está ni cerca de dejarlo ir”.

De acuerdo con el informante, Jennifer presionó a Ben para que estuviera en el estreno de su película Kiss of the Spider Woman, producida por el actor. “Amenazó con ponerse furiosa si no aparecía", aseveró.

Además, la fuente dijo lo siguiente: “Él actuó en contra de su buen juicio y ahora dice que fue un grave error porque ella no ha dejado de llamarlo desde entonces. Parece haber olvidado por completo que lo obligó a estar allí y, en cambio, lo ha tomado como una especie de señal de que podrían volver”.

Según fuentes cercanas, JLo incluso espera reunir a sus hijos con los de Affleck para pasar tiempo en familia. “Ella está presionando a Ben para que pase tiempo con ella durante las vacaciones y dice que deben hacerlo por el bien de los niños. Incluso le ha estado enviando mensajes de texto con comentarios de fans sobre lo enamorados que aún parecían. A Ben le horroriza porque solo quiere liberarse de ella y ella claramente no lo aceptará”, indicó una persona allegada al actor que dio vida a Batman.