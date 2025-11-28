Aparece una nueva jovencita desbancando a Ángela Aguilar en uno de los conciertos de Christian Nodal dio en San Antonio, Texas, tras interpretar a dueto "la canción" de la pareja: "Dime cómo quieres".

Se vuelve a viralizar otra presentación del sonorense, en esta ocasión no fue por la intervención de su esposa en el escenario o por algún momento incómodo que haya pasado, sino por la cantidad de aplausos que recibió una pequeña cantante.

En redes se viralizó el momento en que una niña de falda, blusa, botas y sobrero texano se subió al escenario a cantar.

Pero primero te preguntarás: "¿Cómo es que una niña le hizo para hacer un dueto con Nodal?"

Según los cibernautas, la pequeña que traía todo el outfit a doc llevó un letrero al concierto, en el que le pedía cantar uno de sus éxitos con él.

Tal fue su insistencia en levantar el cartel cada vez que Nodal volteaba a la zona de su lugar, que el sonorense no resistió la ternura y la invitó.

¿Cómo fue el dueto Nodal que se está viralizando?

En los videos de TikTok se muestra a la niña muy emocionada y evidentemente nerviosa con micrófono en mano mientras Christian arranca con la canción "Dime cómo quieres", la cual en los más reciente conciertos ha retomado el dueto con su esposa, pero en esta ocasión la sorpresa la dio la fan.

Cuando Nodal termina la primera estrofa con: "Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?".

La niña en modo cantante profesional responde la parte que suele cantar Ángela Aguilar: "Te aviso desde ahorita que ..." tal como lo indica la melodía, causando una gran ovación.

Y sin que se le notaran los nervios, la fan sigue cantando a dueto con Nodal.

Esto ha provocado la reacción en redes que no sólo aplaudieron a la niña sino que se desató otra ola de hate contra Ángela Aguilar y Nodal:

"Angela ya escuchaste, así se canta", escribió Olga Sanabria.

" Y sin ser nieta de Flor Silvestre ", arremete Xena.

"Nodal va a esperar que cumpla 18 años", dice Erika_Yoslany