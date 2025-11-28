"Estamos peleando porque me dice que no pague", así reaccionó el portero Óscar Jiménez a la "recomendación" de su esposa, la comediante Mariana Echeverría, luego de vivir un momento incómodo con la policía en Canadá que incluso espantó a su hijo Lucca.

En redes sociales, la exintegrante de La Casa de los Famosos relató durante su viaje por el país de la hoja de Maple un agente de tránsito los multó por no hacer alto total antes de dar vuelta a la derecha en un cruce.

Hecho que Mariana criticó: "Fue una tontería" "No es una falta a la moral".

"Simplemente no hiciste un alto total y te seguiste, pero es algo que normalmente lo traes, dar vuelta a la derecha y sigues. No se paró en seco, por eso fue la multa ", contó la esposa del americanista mientras revelaba que la infracción impuesta al portero, que era quien manejaba, ascendía a 243 dólares.

Óscar Jiménez reaccionó luego de que Mariana menos preciara el incidente y le sugiriera olvidar la infracción: " Sí se tiene que pagar... No quiero entrar un día (a Canadá) y que de la nada me metan al cuartito o algo ".

Mientras discutían para ponerse de acuerdo, la actriz mostró que por detrás del auto aún se alcanzaban a ver las luces de la patrulla.

Al momento, se ve a su hijo de 5 años sentado poniendo atención cuando su mamá menciona: "Lucca dice que ya se quiere ir, porque se asustó de que nos paró la policía".

Sin embargo, a pesar de que ya tiene más de un año que la comediante participó en La Casa de los Famosos, donde su participación fue muy criticada por los cibernautas, ahora con esta multa en Canadá y la sugerencia de no pagar, le ha traído burlas nuevamente.

"Ahí confirma lo que demostró en la casa de los famosos al decirte que no pagues la multa", escribió Francisco Ramírez

"Es Mariana Echeverría que esperaban", reaccionó otro cibernauta.

"Hay Mariana... no cambias ….", dijo Keniecilla.

Pese a hacer un "sencillo" incidente durante su viaje en Canadá, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez resolvieron pagarlo, según se menciona en redes.