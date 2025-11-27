En varias ocasiones Sergio Mayer Mori se ha burlado de su papá dentro de La Granja VIP, sin embargo, nuevamente el exgaribaldi se pronuncia a favor de su hijo.

Aunque hace unas semanas, el actor había anunciado que sacaría a su hijo del reality de Tv Azteca porque ya habría terminado con su "ciclo", ahora anunció que él se encargará de hacer la estrategia para que permanezca el mayor tiempo en el programa.

" El Tata presente y los del Team Infierno que quieran apoyar, bienvenidos ", dijo en un video que se difundió en redes sociales.

Esta revelación se dio en un tono más tranquilo y conciliador comparado con la actitud retadora que tuvo Mayer en el video pasado en el que aseguró que hasta hablaría con los productores de La Granja VIP para sacar a su hijo "lo más pronto posible", hecho que al parecer no ocurrió o al menos el actor ya no actualizó sobre el tema.

"Yo no sé si logre llegar a la final, yo no sé si logre ganar, pero lo vamos a llevar hasta donde nos permitan. Así que vamos con todo.

"Me sumo como padre de Mayer Mori, me subo como un estratega de Mayer Mori y digan lo que digan, no me importa que critiquen, no me importa lo que sea. A partir de ahora empiezo a ayudar y a coordinar a esos a esos teams", dijo la expareja de Barbara Mori.

"Sergio ya hizo su estrategia allá adentro para mantenerse cinco o seis semanas. Ahora los Teams y yo vamos a hacer el trabajo y la estrategia aquí afuera para mantenerlo y llevarlo todavía más adelante ", afirmó.

Cabe recordar que el exgaribaldi ha participado en varios realitys en otra televisara, sin embargo, a inicio de noviembre se presentó como panelista de La Granja VIP donde dio sus críticas sobre los participantes.

Además, en las últimas semanas ha usado sus redes para dar mayor foco a Mayer Mori en medio de las controversias que se generan, como las discusiones que ha tenido con Alfredo Adame.