Entre bosques espesos, pequeños pueblos y carreteras infinitas, el estado de Georgia esconde un universo paralelo que ha fascinado al mundo entero. Es aquí donde Hawkins —ese lugar ficticio de bicicletas, amistad y misterios sobrenaturales— cobró vida gracias a Stranger Things.

Hoy, los viajeros pueden recorrer los escenarios donde once y sus amigos enfrentaron sus miedos, explorando no solo locaciones de la serie, sino también el encanto sureño que define al estado.

Hawkins existe (y se llama Jackson, Georgia)

En el corazón de Jackson, a poco más de una hora de Atlanta, el centro histórico se transformó en el núcleo de Hawkins.

La plaza principal, con su atmósfera de los años 80, fue escenario de momentos clave: desde el Melvald’s General Store, donde trabaja Joyce Byers, hasta el cine local, cada fachada guarda un guiño a los fans. Muchos negocios han adoptado su papel con orgullo, ofreciendo productos temáticos y exhibiendo letreros que celebran su paso por el mundo de Stranger Things.

Caminar por Jackson es como entrar a una cápsula del tiempo. Basta mirar a tu alrededor para sentir que en cualquier momento Eleven podría cruzarse contigo.

Escuela de héroes: Patrick Henry High School

En Stockbridge, el antiguo complejo de Patrick Henry High School fue la sede de dos de los escenarios más recurrentes de la serie: la secundaria y la preparatoria de Hawkins.

Aquí transcurren los días más humanos de los protagonistas —las bromas, las traiciones, las primeras amistades— y también los primeros indicios del horror. Aunque el edificio no está abierto al público, detenerse frente a él y reconocer su silueta es un pequeño ritual para los seguidores más devotos.

Bellwood Quarry: donde comenzó el misterio

La historia del Upside Down no sería la misma sin Bellwood Quarry, en Atlanta. Este antiguo sitio industrial, hoy parte del Westside Park, sirvió de escenario para una de las escenas más impactantes de la primera temporada: el hallazgo del falso cuerpo de Will Byers.

Sus paredes de piedra, el agua quieta y la sensación de aislamiento evocan el tono inquietante que distingue a la serie. Hoy, el lugar ofrece senderos y miradores perfectos para contemplar el atardecer… o para imaginar que algo acecha desde otra dimensión.

Stone Mountain Park: sobre las vías del destino

En Stone Mountain Park, los fanáticos reconocerán las vías del tren por las que los chicos caminan junto a Eleven, un símbolo de su unión y su valentía.

El parque, uno de los más visitados de Georgia, combina la nostalgia de la serie con experiencias al aire libre: senderismo, teleférico, áreas de picnic y vistas panorámicas del paisaje sureño. Un punto de conexión perfecto entre la ficción y la naturaleza.

South Bend Pool: el verano de Hawkins

En el calor de Atlanta, la South Bend Pool cobró vida como la Hawkins Community Pool, donde Billy Hargrove capturó más de una mirada durante la tercera temporada.

En la vida real, el lugar conserva su esencia relajada, con chapuzones y risas que contrastan con los secretos oscuros de la serie. Durante el verano, abre sus puertas al público, ideal para quienes quieran revivir el espíritu ochentero entre toallas y gafas de sol.

Stone Mountain Cemetery: el adiós de Max

El silencio del Stone Mountain Cemetery se convirtió en escenario de uno de los momentos más emotivos de la cuarta temporada: el enfrentamiento de Max con Vecna.

Más allá de su vínculo con la serie, el cementerio es un lugar de historia y contemplación, donde el tiempo parece detenerse. Una parada breve, pero poderosa, en este recorrido.

Hawkins National Laboratory: el epicentro del misterio

El icónico edificio que sirvió como Hawkins National Laboratory se encuentra en el campus de Emory University, en Atlanta. Su estructura brutalista y su aire enigmático lo convirtieron en la elección perfecta para representar los experimentos que dieron origen al portal del Upside Down.

Aunque solo se pueden admirar sus exteriores, es una visita obligada para quienes buscan entender dónde comenzó todo.

Starcourt Mall: la batalla final

En Duluth, el Gwinnett Place Mall fue transformado en el colorido y caótico Starcourt Mall, epicentro de la tercera temporada.

Hoy, parte del complejo permanece cerrado, pero los pasillos aún evocan el brillo neón, la música pop y la adrenalina de las escenas que marcaron el destino de Hawkins. Una visita cargada de nostalgia, ideal para cerrar la ruta.

Vive tu propia aventura en el mundo de Stranger Things

Georgia no solo fue el escenario de una historia fantástica: también es un destino que invita a conectar con la imaginación, la amistad y el misterio. Desde sus pueblos hasta sus parques naturales, cada rincón ofrece una nueva forma de mirar el mundo… incluso si es al revés.

Para una experiencia completa, puedes unirte a un tour especializado que recorre los principales lugares de filmación: Stranger Tours .