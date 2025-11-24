La capital de Estados Unidos se transforma en un escenario mágico durante la Navidad. Washington DC se llena de luces parpadeantes, árboles icónicos y experiencias únicas que combinan historia, cultura y diversión familiar. Si planeas visitar la ciudad en diciembre, aquí tienes una guía completa para disfrutar al máximo.

1. Season’s Greenings en el Jardín Botánico

La exhibición navideña Season’s Greenings regresa al Jardín Botánico de Estados Unidos (USBG) del 27 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026 (cerrado el 25 de diciembre). Este año el tema es “Season’s Greenings: Dino-Mite!”, con trenes en miniatura que recorren escenarios decorados con dinosaurios hechos de partes de plantas.

Washington DC.

Qué ver:

Coronas botánicas y miles de flores de Pascua.

Réplicas de monumentos de DC hechas con plantas (Capitolio, Monumento a Lincoln, Monumento a Washington, Museo Nacional Afroamericano, entre otros).

Trenes en miniatura entre dinosaurios y plantas ancestrales como cícadas y helechos.

Horario especial:

El jardín abrirá hasta las 20:00 h los días 9, 11, 16, 18 y 23 de diciembre, y 1 de enero, con música en vivo.

2. Patinaje sobre hielo en el Jardín de Esculturas

Frente a la Galería Nacional de Arte, la pista de hielo del Jardín de Esculturas es ideal para disfrutar en familia. Después de patinar, pasa por el Pavilion Café y prueba su chocolate caliente y bebidas de temporada.

Washington DC.

3. Árboles de Navidad icónicos

Washington DC brilla con árboles espectaculares:

National Christmas Tree frente a la Casa Blanca.

Árbol del Capitolio, símbolo de la unión nacional.

Biblioteca del Congreso, con un árbol decorado con libros.

Willard InterContinental Hotel, famoso por su árbol elegante y su exhibición de pan de jengibre con monumentos del National Mall.

Washington DC. iStock/Wirestock

4. Mercado Navideño del Downtown

El Downtown Holiday Market es el lugar perfecto para compras navideñas. Encontrarás:

Ropa y accesorios únicos.

Decoraciones festivas.

Gastronomía temática para saborear la temporada.

5. Hoteles con espíritu navideño

Los hoteles más emblemáticos se convierten en escenarios de cuento:

Willard InterContinental: villancicos y decoración clásica.

Riggs Washington DC: árbol diseñado por artistas locales.

Fairmont Georgetown: té inspirado en El Cascanueces.

Conrad y Waldorf Astoria: detalles brillantes y ambiente festivo.

Washington DC.

6. Gastronomía perfecta para tus vacaciones

En Navidad, los chefs más reconocidos de DC ofrecen experiencias únicas:

Cedric Maupillier en Barbouzard (toque francés).

Tadayoshi Motoa con su omakase japonés.

Union Market District con propuestas de Marcus Samuelsson y Chai Pani.

Restaurantes acogedores como The Dabney, Stable y Maydan para noches frente a la chimenea.

7. Bares y rooftops con magia navideña

Disfruta cocteles de temporada en espacios llenos de luces:

Wunder Garten, Urban Roast, Death & Co., Colada Shop.

Rooftops como Moonraker y Casamara, con vistas espectaculares y bebidas calientes.

8. Eventos y espectáculos imperdibles

Patinaje en The Wharf y Georgetown.

Winter Wonderfest en Nationals Park.

Heurich Christmas Market (mercado alemán) y Swedish Holiday Market (tradición nórdica).

El Cascanueces del Washington Ballet.

Conciertos de velas en la Catedral Nacional.

Shows en el Kennedy Center y comedia en el Woolly Mammoth Theatre.