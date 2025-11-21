¿Te gustaría viajar a un destino invernal que combine aventura, lujo, restaurantes increíbles y paisajes impresionantes? Aspen Snowmass es la elección perfecta. Este complejo en Colorado, Estados Unidos, es famoso por sus cuatro montañas únicas, su ambiente après-ski y sus actividades para toda la familia

Aspen Snowmass puede convertirse en el viaje de tus sueños. Y esta es la información básica que necesitas para viajar.

¿Dónde está Aspen Snowmass y cómo llegar?

Aspen Snowmass se encuentra entre las montañas de Colorado. El aeropuerto más cercano es Aspen/Pitkin County Airport (ASE), a solo 10 minutos del centro. Para los mexicanos, se recomienda tomar un vuelo de conexión desde el Aeropuerto de Dallas Fort Worth.

También puedes volar a Denver y conducir aproximadamente 4 horas. Hay servicios de transporte, autobuses y opciones de alquiler de autos para moverte cómodamente.

Las cuatro montañas de Aspen Snowmass

Un solo pase de esquí te da acceso miles de kilómetros de nieve repartidos en cuatro montañas:

Snowmass: La montaña más grande, ideal para familias y esquiadores que buscan variedad. Ofrece pistas preparadas, descensos verticales y un pueblo que es de lo más lindo que verás.

Aspen Mountain: Perfecta para quienes quieren esquiar desde el centro de la ciudad. Sus pistas son desafiantes y con vistas espectaculares.

Aspen Highlands: Famosa por el Highland Bowl, amada por expertos y locales. Aquí se vive el esquí más auténtico.

Buttermilk: El paraíso de principiantes y sede de los X Games Aspen. Sus parques son de fama mundial.

¿Qué hacer en Aspen Snowmass?

Por supuesto, Aspen Snowmass es un destino de esquí. Podrás subir a las montañas, emocionarte con los paisajes y disfrutar de los terrenos más sorprendentes esquiando.

Pero si nunca has esquiado no te preocupes. Para empezar, aquí puedes rentar ropa de invierno y tu equipo de esquí. Además hay clases en grupo, particulares y para todas las edades. “Aspen Snowmass cuenta con la mayor escuela de instructores de élite en Norteamérica”, señalan.

Las clases grupales para niños y adolescentes tienen una tarifa de alrededor de $81 dólares y en diversas clases encontrarás descuentos por reserva anticipada en línea, de hasta el 25%.

Experiencias en Aspen Snowmass, además del esquí

Lo mejor de los resorts de esquí en Estados Unidos es que cada vez ofrecen experiencias más variadas que puedan disfrutar todos sus visitantes y Aspen Snowmass se luce en ese ámbito.

Breathtaker Alpine Coaster: Una montaña rusa que desciende a toda velocidad mientras disfrutas los paisajes nevados. Está abierta durante todas las temporadas y se ubica junto al restaurante Elk Camp y su costo es de $66 dólares.

Winter Snow Tubing: Deslízate sobre la nieve en una llanta. Hay toboganes, telesillas y mucha diversión. El tubing en Snowmass está disponible diariamente del 19 de diciembre de 2025 al 29 de marzo de 2026

Ullr Nights: En noches seleccionadas, durante el apogeo de la temporada invernal, se honra al dios nórdico de la nieve, Ullr, con las Noches de Ullr, una fiesta nocturna en Snowmass. Hay música, comida y tubing.

Raquetas de nieve y esquí de fondo: Explora senderos con vistas impresionantes.

Guía de restaurantes y après-ski

La gastronomía es parte esencial de la experiencia en Aspen Snowmass. Sus restaurantes y bareste dejarán impresionado por la propuesta y la calidad de sus ingredientes. Aquí algunos imperdibles para el après-ski.

Cloud Nine Alpine Bistro: El epicentro del après-ski con raclette, fondue y champán. Se requiere reserva.

Ajax Tavern: Famosa por sus papas trufadas y hamburguesa doble con carne wagyu.

The Cabin: Ambiente cálido y auténtico para un almuerzo prolongado en Snowmass.

Sam’s y Lynn Britt Cabin: Perfectos para disfrutar de vinos, antipasti y música en vivo.

Eleven212: Après-ski con DJs, chimeneas y vistas panorámicas.

En los restaurantes de Aspen también se procura usar productos locales de Colorado, por lo que podrás gozar del famoso farm to table. Prueba los vinos locales, ¡increíbles!

Compras en Aspen Snowmass

Para nada es un secreto que Aspen tiene tiendas de lujo y moda:

Marcas internacionales: Prada, Gucci, Ralph Lauren y Valentino en la calle Galena.

Boutiques locales: Pitkin County Dry Goods, PE 101 y Kemo Sabe (ropa vaquera premium).

Joyerías exclusivas: Meridian Jewelers, Katherine LeGrand y Aspen Hive.

Tiendas alpinas: Gorsuch y Local Color/Local Rebels en Snowmass.

También encontrarás licorerías con vinos y cervezas locales.