El invierno está a la vuelta de la esquina y, según el pronóstico de AccuWeather, esta temporada será más fría y con más nieve para millones de personas en Estados Unidos. Así que, si eres amante del invierno, prepara tus abrigos, palas y raspadores, porque se viene una temporada intensa.

“Puede ser un invierno intenso y tormentoso para algunas zonas del país, particularmente en el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, el Noreste y partes del Atlántico Medio”, explicó Paul Pastelok, meteorólogo principal de AccuWeather.

El invierno meteorológico comienza el 1 de diciembre, mientras que el astronómico arranca el 21 de diciembre, justo en el solsticio. Y este año, las tormentas llegarán temprano y se intensificarán al final de la temporada, con trayectorias que afectarán desde las llanuras hasta los Apalaches y el Noreste.

¿Dónde caerá más nieve en el invierno 2025?

AccuWeather publicó su lista de los 10 destinos más nevados para el invierno 2025-2026, y aquí te la compartimos:

Buffalo, Nueva York

De 90 a 100 pulgadas de nieve (¡más de 2.5 metros!). Buffalo será el rey de la nieve, gracias a las ráfagas por efecto lago. “Se pronostica que Buffalo recibirá entre 228 y 254 cm de nieve, cerca de su promedio histórico”, detalló AccuWeather.

Minneapolis, Minnesota

Entre 48 y 55 pulgadas de nieve. El Medio Oeste será protagonista este invierno, y Minneapolis no se queda atrás.

Bismarck, Dakota del Norte

De 45 a 50 pulgadas de nieve. Las llanuras del norte sentirán el rigor del aire ártico.

Salt Lake City, Utah

Entre 44 y 48 pulgadas de nieve. Buenas noticias para los amantes del esquí en las montañas de Utah.

Áreas cercanas a Denver, Colorado

De 42 a 48 pulgadas de nieve. Otro paraíso para deportes de invierno.

Boston, Massachusetts

Entre 36 y 40 pulgadas de nieve. El noreste tendrá más nieve que el año pasado, aunque con episodios de lluvia y nieve mezcladas.

Spokane, Washington

De 35 a 40 pulgadas de nieve. El noroeste también tendrá su dosis blanca.

Chicago, Illinois

Entre 32 y 38 pulgadas de nieve. La “Ciudad de los Vientos” se prepara para un invierno movido.

Pittsburgh, Pennsylvania

De 28 a 35 pulgadas de nieve. El valle de Ohio será otro punto clave.

Nueva York (Ciudad)

Entre 17 y 21 pulgadas de nieve. Aunque no lidera la lista, la Gran Manzana verá más nieve que el invierno pasado.

¿Por qué tanto frío?

El aire ártico será protagonista en el centro y este del país. “Las facturas de energía podrían ser elevadas a medida que los residentes de más de una docena de estados aumenten la calefacción durante lo que probablemente será un invierno frío”, advirtió Pastelok.

Eso sí, el sur tendrá temperaturas más cálidas que el promedio, aunque no se descarta una ráfaga de aire gélido a finales de enero o principios de febrero.