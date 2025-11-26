El Día de Acción de Gracias es una fecha especial en Estados Unidos para reunirse con la familia y disfrutar de una deliciosa cena. Debido a que es una de las festividades más grandes en el país, no se trabaja y muchas tiendas cierran sus puertas.

Sin embargo, también es un día en el que muchas personas aprovechan para hacer compras de último minuto para preparar la cena. Si te preguntas qué tiendas estarán abiertas y cuáles cerradas este Thanksgiving 2025, aquí te lo contamos.

Tiendas cerradas en Thanksgiving 2025:

Muchas tiendas importantes han decidido cerrar sus puertas el Día de Acción de Gracias para permitir que sus empleados disfruten del día con sus familias. Algunas de las tiendas que estarán cerradas incluyen:

Cadenas minoristas que cerrarán sus tiendas:

Walmart

Target

Costco

Sam’s Club

BJ’s Wholesale Club

Best Buy

Home Depot

Lowe’s

Ace Hardware (la mayoría de locales)

IKEA

Publix

Aldi

Trader Joe’s

Heinen’s

Winn-Dixie

Tiendas departamentales y de ropa cerradas

Macy’s

JCPenney

Kohl’s

Nordstrom

Belk

Gap

Banana Republic

Athleta

Old Navy

Burlington

Tiendas de artículos para el hogar y decoración cerradas

HomeGoods

Homesense

TJ Maxx

Marshalls

Hobby Lobby

Michael’s

Tiendas de mascotas y belleza cerradas

Petco

PetSmart

Sephora

Ulta Beauty

Muchas de estas tiendas abrirán el siguiente viernes a temprana hora para el Black Friday.

Tiendas abiertas en Thanksgiving 2025

Supermercados y tiendas de alimentos abiertas, la mayoría con horario reducido.

Kroger y todas sus afiliadas (Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, Smith’s) – abiertas hasta las 3:00 o 4:00 p.m.

Meijer – 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Whole Foods Market – 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (cerradas en Massachusetts, Maine y Rhode Island por ley estatal)

Food Lion – hasta las 3:00 p.m. (algunas regiones de Virginia hasta las 4:00 p.m.)

Sprouts Farmers Market – 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Wegmans – 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Safeway – abierto, horario reducido según ubicación

Tiendas de conveniencia abiertas

Dollar General – abierto (horarios varían).

Dollar Tree – 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Family Dollar – 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Big Lots – 7:00 a.m. a medianoche.

7-Eleven – la mayoría abiertos (horarios varían).

CVS – la mayoría abiertas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Walgreens – solo sucursales 24 horas para servicios esenciales.

Rite Aid – 24 horas en algunas ubicaciones.

¿Cómo se celebra el Thanksgiving Day en Estados Unidos?

Cena familiar: La manera más común de celebrar el Thanksgiving es con una cena en familia, donde se expresan agradecimientos por las bendiciones del año. Los platillos típicos incluyen pavo al horno, puré de papas, salsa de arándanos, relleno, coles de Bruselas, pastel de calabaza y ponche.

Desfile de Acción de Gracias: Se organizan desfiles con globos gigantes, bandas de música y bailarines. El desfile más famoso es el de Macy’s en Nueva York, aunque también son muy conocidos los de Chicago, Plymouth y Nueva Orleans.

Fútbol americano: Es tradición ver un partido de fútbol americano en familia, una costumbre que comenzó en 1876 con un juego entre Yale y Princeton, y que desde 1920 incluye equipos de la NFL.

Descanso: El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados más importantes en Estados Unidos, por lo que muchas tiendas y atracciones cierran para que sus empleados puedan descansar. Es un día perfecto para disfrutar de la comida, ver televisión y tomar una siesta.