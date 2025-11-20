Con la llegada de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias 2025, miles de familias en México buscan preparar un delicioso menú que incluya el característico pavo al horno (como se prepara según las tradiciones de temporada en Estados Unidos), relleno clásico y puré cremoso.

Supermercados y tiendas especializadas reportan un aumento en la compra de pavos, verduras, especias y productos importados, reflejando el interés por recrear la experiencia megastronómica tradicional estadounidense en hogares de México.

¿Te unirás a esta tradición que ha traspasado fronteras? A continuación, presentamos una guía práctica para la preparación de la cena de Acción de Gracias, con tiempos de cocción, recetas fáciles y opciones para comprar y preparar el pavo en la Ciudad de México.

Pavo de Thanksgiving: ¿cuánto tiempo se hornea por kilo?

Uno de los temas más consultados en vísperas de Thanksgiving es el tiempo exacto en que se debe hornear el pavo. Los expertos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ( USDA ) recomiendan hornear el pavo de la siguiente forma en bolsa para horno, según su peso:

Pavo de 4 a 6 kilos: de 1 hora y media a dos horas

de 1 hora y media a dos horas Pavo de 6 a 8 kilos: de 2 a 2 horas y media

de 2 a 2 horas y media Pavo de 8 a 10 kilos: de 2 horas y media a 3 horas

de 2 horas y media a 3 horas Pavo de 10 a 12 kilos: de 3 a 3 horas y media.

De acuerdo con la USDA, se debe agregar al menos 30 minutos al tiempo de cocción en caso de que lleve relleno. Al momento de cocinar tu pavo, toma en cuenta que la carne debe alcanzar una temperatura interna mínima de 74°C ; toma la temperatura con un termómetro especial de cocina; los expertos dicen que debes poner el termómetro en la parte más gruesa del muslo, del pecho y la parte más interna del ala.

Recetas de relleno para pavo tradicional. ¿Cómo preparar el pavo?

El relleno es uno de los elementos más emblemáticos del menú de Thanksgiving, sino es que es el más importante ya que complementa al resto de los platillos. La receta clásica incluye una mezcla de pan, mantequilla, apio, cebolla, caldo de pollo y hierbas como salvia, tomillo y perejil.

Para un relleno tradicional básico se necesita:

Pan del día anterior cortado en cubos

Cebolla y apio picados

Mantequilla

Hierbas frescas (tomillo, salvia, perejil)

Caldo de pollo

Sal y pimienta

La preparación consiste en sofreír los vegetales en mantequilla, mezclar con el pan seco, añadir las hierbas y humedecer con caldo. El resultado es un relleno esponjoso y aromático que puede colocarse dentro del pavo o cocinarse por separado en un refractario.

¡Toma nota! La USDA recomienda NO rellenar el pavo entero, ya que esto aumenta "el riesgo de contaminación óptima y uniforme". Lo ideal es cocinar el relleno por separado y colocarlo dentro del pavo de forma parcial.

Si el relleno no se cocina de forma adecuada, las bacterias dañinas pueden multiplicarse, en especial si se coloca crudo dentro del pavo; el relleno debe alcanzar una temperatura mínima de 74°C, de lo contrario, la comida puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos.

¿Cómo descongelar el pavo? ¿Cuánto tiempo se necesita?

Las formas seguras de descongelar un pavo son tres: en el refrigerador, en agua fría o en el microondas. Métodos como dejarlo a temperatura ambiente o usar agua caliente NO se consideran seguros, ya que favorecen el crecimiento de bacterias.

Refrigerador: La opción ofrece un proceso lento y controlado, se deben calcular 24 horas de descongelación por cada 2 kilos de peso, y una vez listo, el pavo puede mantenerse uno o dos días más en frío.

La opción ofrece un proceso lento y controlado, se deben calcular 24 horas de descongelación por cada y una vez listo, el pavo puede mantenerse uno o dos días más en frío. Agua fría: permite acelerar el descongelado, aunque requiere más vigilancia. El pavo debe permanecer en su empaque original para evitar contaminación cruzada y sumergirse completamente en agua fría, que debe cambiarse cada 30 minutos. Se calcula alrededor de 30 minutos por libra de peso, y es indispensable cocinar el pavo inmediatamente después de completar el proceso.

permite acelerar el descongelado, aunque requiere más vigilancia. El pavo debe permanecer en su empaque original para evitar contaminación cruzada y sumergirse completamente en agua fría, que debe cambiarse cada 30 minutos. Se calcula alrededor de 30 minutos por libra de peso, y es indispensable cocinar el pavo inmediatamente después de completar el proceso. Microondas: puede usarse sólo para pavos pequeños o piezas como pechugas, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Debido a que algunas partes pueden comenzar a cocinarse durante la descongelación, también en este caso es obligatorio cocinar el pavo de inmediato para evitar que permanezca en la llamada “zona de peligro”, en la que proliferan bacterias.

Cómo hacer puré de papa cremoso para Thanksgiving: una guía fácil

El puré de papa es otro acompañamiento indispensable en la mesa de la cena del Día de Acción de Gracias. Para obtener una textura cremosa, los expertos recomiendan usar papas amarillas o papas russet, cocinarlas con piel, dejarlas escurrir para evitar la humedad y machacarlas mientras aún están calientes.

Estos son los ingredientes básicos que necesitas para completar tu receta:

Papas

Mantequilla

Crema o leche caliente

Sal y pimienta

El truco principal para lograr un puré extra cremoso consiste en añadir la mantequilla primero a la batidora y después incorporar la crema poco a poco; la sal y la pimienta van al final de la mezcla.

Los expertos de la Comisión de la Papa de Idaho sugieren preparar el puré con nata, crema agría o caldo de pollo para que salga cremoso y con más sabor.

¿Dónde comprar pavo ahumado o natural y relleno para Thanksgiving en CDMX?

Para quienes prefieren simplificar la cena, en la Ciudad de México existen múltiples opciones para comprar pavo ahumado, horneado o relleno. Entre los lugares más populares destacan:

Costco : ofrece pavos ahumados y rellenos listos para calentar.

: ofrece pavos ahumados y rellenos listos para calentar. Superama/Walmart : paquetes de pavo cocido con guarniciones.

: paquetes de pavo cocido con guarniciones. La Europea : pavos gourmet ahumados y especiados.

: pavos gourmet ahumados y especiados. Wild Fork : pavos enteros y ahumados, además de guarniciones para acompañarlo y rellenarlo.

: pavos enteros y ahumados, además de guarniciones para acompañarlo y rellenarlo. El Palacio de Hierro Gourmet : opciones premium listas para servir.

: opciones premium listas para servir. Chedraui: pavos naturales, ahumados, y horneados listos para calentar y servir

En varios establecimientos se puede pedir envío a domicilio en caso de que no quieras ir a la tienda físicamente; revisa la disponibilidad y tiempos de envío en los sitios web de cada tienda.