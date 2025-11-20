Un video viral grabado en Chile está provocando indignación entre la comunidad latinoamericana, luego de que una mujer agrediera a un comerciante venezolano por regalar sus productos a niños y adultos mayores.

De acuerdo con las imágenes que atrajeron la atención de los cibernautas de diversas nacionalidades, se muestra al hombre, quien posteriormente se identificó como Alex, caminando por la calle mientras una mujer vestida de verde lo persigue.

La señora al verse ignorada le empieza a gritar: "Mira lo que provocaste" y luego empuja la vitrina con comida que tenía el venezolano sobre una mesa.

Aunque no se reporta en que ciudad ocurrió el incidente, se muestra que sucedió en la vía pública cerca de otros puestos con diversos productos.

El video fue compartido por en TikTok en el cual se escucha al afectado narrar lo sucedido.

"Mi gente esta señora me agredió tirándome todas mis cositas sólo por el hecho de que estoy donando mis productos", comentó.

¿Por qué agredieron al comerciante venezolano en Chile?

Posteriormente, el propio Alex publicó un video explicando que él junto con su familia no cuentan con documentos para estar en Chile por lo que encontraron los medios para poder vender en la calle y así conseguir dinero para su boleto de regreso a Venezuela.

Dijo que en ese país lo habían tratado bien, pero que debido a que su historia se difundió empezó a recibir donaciones por TikTok, por lo que decidió donar parte en especie a niños y a adultos mayores. Hecho que al parecer fue el motivo del disgusto.

" Lo que queremos hacer, apoyar a muchas personas de las cuales necesitan que estén en situación de calle. Y eso fue lo que inició esta incomodidad ", comentó.

Alex detalló que la mujer es familiar de otro comerciante de la zona y buscaba confrontarlo para saber porque regalaba la comida, sin embargo, al percatarse el tono de voz decidió alejarse para no discutir.

"Ella no trabaja ahí, simplemente por ser familiar de uno de los del negocio. Ella me recriminó y me dijo, por eso es que en el video sale: 'Mira lo que provocaste, mira lo que provocaste '. Por eso es que tanta molestia, la señora me amenazó , yo no le presté atención", aseguró.

♬ Confesión - Nesty & Randy Malcom @alexalex12.1985 mi gente solo x q estamos bendiciendo a otras personas d parte d Dios las personas se molestan y nos agreden asta cuando humillación en contra d nosotros los emigrantes x Dios #livehighlights

Como parte de su relato, Alex dijo que otra mujer chilena salió en su defensa en el instante y que por el momento no puede dar más detalles.

Sin embargo, agradeció el apoyo que está recibiendo en las redes, en la ciudad donde se encuentra y afirmó que en los 4 años que estuvo viviendo en Chile este fue el primer problema de este tipo que tenía.

Cibernautas reaccionan tras agresión al comerciante venezolano

El video de la agresión se viralizó en las redes sociales, las personas han lamentado el hecho, otros criticaron a la mujer, pero otras más quieren contactarlo para darle ayuda y él siga con su causa.

"Tengo un calentador de esos, si necesitas te puedo regalar. Te lo envío a donde estés en Chile. ¡¡¡Pero continúa!!! No te rindas nunca", escribió el usuario Don Waffle Chile.

"Demasiadas ganas de dejarnos humillar en otros países eso mismo lo puedes vender aquí en cualquier plaza no te vuelves millonario, pero vives", escribió Yulie.

Aunque, varios cibernautas quieren saber qué fue lo que ocurrió después de lo que se viralizó.