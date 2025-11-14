TE RECOMENDAMOS

Un oficial de un condominio del barrio de Itapuã, , que golpeó reiteradamente a su compañera en la cabeza con un casco, fue puesto en libertad tras presentarse ante las autoridades quienes abrieron una investigación por lesiones dolosas

En redes sociales, la indignación ha permeado a todos los brasileños y miles de cibernautas se han sumado luego de que se el momento en que el sujeto, identificado como Diego Silva, entró a una caseta de vigilancia para y luego retirarse del sitio.

De acuerdo con medios brasileños, los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre cuando el implicado intentó ingresar a los condominios de Itapuã con su motocicleta en sentido contrario a la ruta de tránsito, por lo que la víctima le prohibió el paso y le solicitó que entrara por la puerta correcta, hecho que desató la ira de Diego.

De acuerdo con imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre tomó un casco de motocicleta y golpeó hasta en cinco ocasiones a la mujer que estaba sentada frente a un monitor.

La víctima, que portaba su uniforme, metió las manos para tratar de protegerse. Consternada, finalmente se levantó y tomó un radio.

Por su parte, el sujeto, tras agredirla, tomó una mochila y se retiró de la caseta, pero al llegar a la puerta volvió a golpearla, en esta ocasión sólo con su mano y directo a la nuca.

Los reportes indican que la administración del condominio, ubicado en la ciudad de Salvador, tomó conocimiento y despidieron al sujeto.

Asimismo se dio a conocer que tres días después del ataque, Diego Silva se presentó voluntariamente a la comisaría donde fue señalado por el delito de lesiones dolosas, sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad mientras continua el proceso legal.

