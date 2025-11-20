Rumbo a la gran final de Miss Universo 2025, Fátima Bosch fue sorprendida con una emotiva y alegre serenata organizada por amigos, familia y admiradores tabasqueños que no la han dejado sola en el camino rumbo a la corona.

"Cielito Lindo" fue la canción con la que un grupo de mexicanos llevó a Tailandia parte del cariño que el país le ha demostrado en redes sociales las últimas semanas, el cual se intensificó tras defenderse de Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2025 (Hora México)?

Televisión Abierta

Canal: Imagen Televisión

Día: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas (7:00 p.m.) (Tiempo del Centro de México)

Streaming (Gratuito y Global)

Plataforma: Canal Oficial de YouTube de Miss Universe

Día: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas (7:00 p.m.) (Tiempo del Centro de México)

Así fue la serenata sorpresa que hizo llorar a Fátima Bosch

Miss México con un gesto de alegría y aplausos no logró contener las lágrimas al estar tan conmovida por sentir de cerca "a su gente".

Globos, ramos de rosas, banderas, matracas y hasta mariachi fueron parte de los elementos que amenizaron el encuentro con Fátima en la sala de espera de un hotel.

Entre la algarabía vivida se escucha a los fanáticos gritarle: ¡Vamos México! ¡ Vamos Fátima queremos esa corona ! ¡Todo México está contigo!

En redes sociales el apoyo está en el mismo tono: "Ya hiciste lo más difícil", "Hermosa mereces la corona reina, eres un orgullo mexicano".

Esta ola de cariño llega en medio de los nervios y tensión que se vive entre las 120 reinas de belleza que esperan la gran final que se vivirá la noche este 20 de noviembre en Tailandia.

Miss Tamaulipas viaja a Tailandia para acompañar a Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2025

En redes tanto su hermano Bernardo y amigas como la Miss Tamaulipas, Lorena López, ha compartido videos demostrando las porras que ha recibido Fátima Bosch.

Lorena viajó hace unos días a Tailandia para vivir de cerca la final de Miss Universo 2025, donde se mostrado muy entusiasmada apoyando a la tabasqueña y a horas de conocerse a la ganadora del certamen le dedicó un mensaje:

"Nuestra amistad es REAL, de esas que celebran, apoyan y caminan juntas. Hoy te deseo toda la suerte del mundo en Miss Universo, porque naciste para brillar", escribió la tamaulipense.

Por su parte, en la cuenta de Fátima Bosch también se muestran varios instantes de esta serenata donde su padre fue a abrazarla.

En estos últimos días, la Miss México participó en la pasarela de vestuarios típicos, donde se destacó portando traje inspirado en Xochiquétzal, la diosa del amor.