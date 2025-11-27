La ONU acaba de confirmar una noticia que tiene a astrónomos y curiosos mirando al cielo y pendientes del objeto interestelar 3I/ATLAS, que se acercaría a la Tierra (en su perigeo) el próximo 19 de diciembre . ¿Por qué? ¿Qué va a pasar?

De acuerdo con los informes, las defensas planetarias de la Tierra seguirán de cerca el paso del cometa 3I/ATLAS, un visitante que atraviesa nuestro Sistema Solar, descubierto el pasado 1 de julio. Este objeto no representa peligro alguno, afirma la NASA, pero está generando enorme interés científico y mediático por su origen y las posibilidades existentes de que sea una nave extraterrestre como dice el científico vinculado a la Universidad de Harvard Avi Loeb.

A partir de este 27 de noviembre, un equipo internacional de expertos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) iniciará una campaña de dos meses para rastrear el comportamiento del objeto interestelar mientras se acerca a nuestro planeta y continúa su trayectoria hacia Júpiter.

Según explicó la ONU en un anuncio, el acercamiento de este objeto ofrecerá una oportunidad única. “No representa ninguna amenaza, pero 3I/ATLAS es ideal para un ejercicio de observación por su prolongada visibilidad y su interés científico”.

El cometa 3I/ATLAS no es el único por el que la IAWN ha mostrado interés; desde 2017, la organización ha realizado ejercicios anuales como parte de pruebas que buscan mejorar la capacidad global para identificar, estudiar y monitorear objetos espaciales potencialmente peligrosos.

A pesar de que el objeto fue descubierto recientemente, la ONU explicó que la campaña estaba contemplada desde 2024 para poner a prueba técnicas de medición con otros cuerpos celestes similares, ya que los cometas son objetos difusos y más complejos de rastrear que los asteroides.

Hace unos días, un grupo de científicos de la NASA divulgaron información e imágenes inéditas del cometa, tomadas durante octubre, que coincidió con el cierre de gobierno de Estados Unidos y que llevó a la agencia limitar su trabajo de investigación.

Durante una conferencia, los expertos desmintieron las posibilidades que hay de que el 3I/ATLAS sea una nave extraterrestre como tanto se ha especulado en redes sociales y como lo afirma el astrofísico Avi Loeb.

“Queremos mucho encontrar señales de vida en el universo (...) pero 3I/ATLAS es un cometa”, declaró Amit Kshatriya, funcionario de la NASA, durante dicha conferencia de prensa.

Desde su descubrimiento en julio pasado, el 3I/ATLAS no sólo captó la atención de la comunidad científica, sino también de los usuarios de internet, fanáticos de la astronomía, de las teorías conspirativas y hasta de celebridades, como Kim Kardashian, quien llegó a pedir explicaciones a la NASA a través de redes sociales.

Mientras la mayoría de especialistas insistía en que se trataba simplemente de un cometa proveniente de algún lugar del universo profundo, analistas y científicos como Loeb defendieron su postura de que en realidad es una nave alienígena, controlada por tecnología avanzada.

En torno a esto, la NASA publicó algunas imágenes captadas por tres de sus naves en Marte, tomadas a unos 18 millones de millas del objeto, y con ellas puso fin a la teoría alienígena: las fotos muestran claramente que se trata de un cometa con características convencionales.

Ante las declaraciones de la NASA, el experto de Harvard no quita el dedo del renglón y continúa haciendo sus propias investigaciones acerca de la naturaleza del objeto y detallando que presenta “anomalías” que aumentan las posibilidades de tecnología controlada por extraterrestres.