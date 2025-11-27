TE RECOMENDAMOS
¿Has escuchado hablar del Día de Acción de Gracias? El Thanksgiving Day se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre y es una de las fiestas más importantes para los estadounidenses. Es un día para reunirse en familia, disfrutar de una gran cena, ver desfiles con globos gigantes —como el famoso desfile de Macy’s en Nueva York— y partidos especiales de fútbol americano. Pero, ¿qué hay detrás de esta tradición?
1. Origen del Día de Acción de Gracias
El Día de Acción de Gracias tiene sus raíces en los festivales de cosecha. En 1620, los peregrinos llegaron a América buscando libertad religiosa. Tras un invierno difícil, los indígenas wampanoag les enseñaron a cultivar maíz, pescar y cazar. Gracias a esto, en el otoño de 1621 los colonos tuvieron una abundante cosecha y organizaron un banquete para agradecer a Dios, compartiendo alimentos como pavo, venado, frutas y verduras.
2. ¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?
La celebración actual conmemora aquella primera cena entre peregrinos y nativos americanos. Con el tiempo, se convirtió en una tradición otoñal en Nueva Inglaterra y, tras la Independencia, George Washington la oficializó. Abraham Lincoln estableció la fecha definitiva: el cuarto jueves de noviembre.
3. ¿Cuándo se celebra?
Siempre el cuarto jueves de noviembre, aunque el banquete original duró tres días entre septiembre y noviembre. Hoy, es el inicio de la temporada navideña y para muchos estadounidenses, incluso más importante que la Navidad.
4. ¿Qué significa el Día de Acción de Gracias?
Más allá de la historia, el Thanksgiving es un momento para reflexionar sobre lo positivo del año, agradecer y compartir con la familia. Es un día de descanso, unión y gratitud.
Se considera que es el inicio de la temporada navideña y para muchos, es más importante e íntimo que la Navidad misma.
5. ¿Cómo se celebra?
Cena familiar: Pavo horneado, puré de papa, salsa de arándanos, relleno, pay de calabaza y ponche son los protagonistas.
Desfiles: El más famoso es el de Macy’s en Nueva York, pero también destacan los de Chicago y Nueva Orleans.
Fútbol americano: Tradición que comenzó en 1876 y hoy incluye partidos de la NFL.
Descanso: Muchas tiendas cierran y la gente aprovecha para relajarse.
Frases para celebrar el Thanksgiving
Si quieres enviar mensajes de gratitud, aquí tienes 20 frases inspiradoras para compartir en redes sociales o WhatsApp:
La gratitud es lo más parecido a la belleza manifestada en una emoción. — Mindy Kaling
La gratitud es cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. — Lionel Hampton
No sería el Día de Acción de Gracias sin una pequeña cicatriz emocional. — Friends
Si cree que el Día de la Independencia es el día festivo que define a Estados Unidos, piénselo de nuevo. El Día de Acción de Gracias merece ese título, sin lugar a dudas. — Tony Snow
Ahora no es momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. — Ernest Hemingway
Después de una buena cena uno puede perdonar a cualquiera, incluso a los propios familiares. — Óscar Wilde
El Día de Acción de Gracias es una alegre invitación a colmar al mundo de amor y gratitud. — Amy Leigh Mercee
Sé agradecido por lo que tienes; terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca jamás tendrás suficiente. — Oprah Winfrey
Usa la gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida. — Remi
El Día de Acción de Gracias es un buen día para volver a comprometer nuestras energías a dar gracias y simplemente dar. — Amy Grant
Me encanta el Día de Acción de Gracias porque es un día festivo centrado en la comida y la familia, dos cosas que son de suma importancia para mí. — Marcus Samuelsson
Algunas personas siempre están refunfuñando porque las rosas tienen espinas; doy gracias porque las espinas tienen rosas. — Alphonse Karr
El corazón agradecido abre nuestros ojos a una multitud de bendiciones que continuamente nos rodean. — James E. Faust
La gratitud es la capacidad de experimentar la vida como un regalo. Nos libera de la prisión de la preocupación. — John Ortberg
El Día de Acción de Gracias es uno de mis días favoritos del año porque nos recuerda dar gracias y contar nuestras bendiciones. De repente, tantas cosas se vuelven tan pequeñas cuando nos damos cuenta de lo bendecidos y afortunados que somos. — Joyce Girauds
Cuando me preguntan si mi taza está medio llena o medio vacía, mi única respuesta es que agradezco tener una taza. — Sam Lefkowitz
Una pequeña alegría y una gran bienvenida hacen un festín alegre. — William Shakespeare
Mostrar gratitud es una de las cosas más simples pero poderosas que los humanos pueden hacer unos por otros. — Randy Pausch
Ser agradecido es reconocer el Amor de Dios en todo. — Thomas Merton
Da gracias por un poco y encontrarás mucho. — Proverbio
