¿Has escuchado hablar del Día de Acción de Gracias? El Thanksgiving Day se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre y es una de las fiestas más importantes para los estadounidenses. Es un día para reunirse en familia, disfrutar de una gran cena, ver desfiles con globos gigantes —como el famoso desfile de Macy’s en Nueva York— y partidos especiales de fútbol americano. Pero, ¿qué hay detrás de esta tradición?

1. Origen del Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias tiene sus raíces en los festivales de cosecha. En 1620, los peregrinos llegaron a América buscando libertad religiosa. Tras un invierno difícil, los indígenas wampanoag les enseñaron a cultivar maíz, pescar y cazar. Gracias a esto, en el otoño de 1621 los colonos tuvieron una abundante cosecha y organizaron un banquete para agradecer a Dios, compartiendo alimentos como pavo, venado, frutas y verduras.

2. ¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

La celebración actual conmemora aquella primera cena entre peregrinos y nativos americanos. Con el tiempo, se convirtió en una tradición otoñal en Nueva Inglaterra y, tras la Independencia, George Washington la oficializó. Abraham Lincoln estableció la fecha definitiva: el cuarto jueves de noviembre.

3. ¿Cuándo se celebra?

Siempre el cuarto jueves de noviembre, aunque el banquete original duró tres días entre septiembre y noviembre. Hoy, es el inicio de la temporada navideña y para muchos estadounidenses, incluso más importante que la Navidad.

4. ¿Qué significa el Día de Acción de Gracias?

Más allá de la historia, el Thanksgiving es un momento para reflexionar sobre lo positivo del año, agradecer y compartir con la familia. Es un día de descanso, unión y gratitud.

Se considera que es el inicio de la temporada navideña y para muchos, es más importante e íntimo que la Navidad misma.

5. ¿Cómo se celebra?

Cena familiar: Pavo horneado, puré de papa, salsa de arándanos, relleno, pay de calabaza y ponche son los protagonistas.

Desfiles: El más famoso es el de Macy’s en Nueva York, pero también destacan los de Chicago y Nueva Orleans.

Fútbol americano: Tradición que comenzó en 1876 y hoy incluye partidos de la NFL.

Descanso: Muchas tiendas cierran y la gente aprovecha para relajarse.

Frases para celebrar el Thanksgiving

Si quieres enviar mensajes de gratitud, aquí tienes 20 frases inspiradoras para compartir en redes sociales o WhatsApp:

La gratitud es lo más parecido a la belleza manifestada en una emoción. — Mindy Kaling

La gratitud es cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. — Lionel Hampton

No sería el Día de Acción de Gracias sin una pequeña cicatriz emocional. — Friends

Si cree que el Día de la Independencia es el día festivo que define a Estados Unidos, piénselo de nuevo. El Día de Acción de Gracias merece ese título, sin lugar a dudas. — Tony Snow

Ahora no es momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. — Ernest Hemingway

Día de Acción de Gracias. Frases. Foto: iStock/tenkende

Día de Acción de Gracias. Foto: Canva.

Después de una buena cena uno puede perdonar a cualquiera, incluso a los propios familiares. — Óscar Wilde

El Día de Acción de Gracias es una alegre invitación a colmar al mundo de amor y gratitud. — Amy Leigh Mercee

Sé agradecido por lo que tienes; terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca jamás tendrás suficiente. — Oprah Winfrey

Usa la gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida. — Remi

El Día de Acción de Gracias es un buen día para volver a comprometer nuestras energías a dar gracias y simplemente dar. — Amy Grant

Me encanta el Día de Acción de Gracias porque es un día festivo centrado en la comida y la familia, dos cosas que son de suma importancia para mí. — Marcus Samuelsson

Algunas personas siempre están refunfuñando porque las rosas tienen espinas; doy gracias porque las espinas tienen rosas. — Alphonse Karr

El corazón agradecido abre nuestros ojos a una multitud de bendiciones que continuamente nos rodean. — James E. Faust

La gratitud es la capacidad de experimentar la vida como un regalo. Nos libera de la prisión de la preocupación. — John Ortberg

Día de Acción de Gracias. Foto: Canva.

Día de Acción de Gracias. Foto: Canva.

El Día de Acción de Gracias es uno de mis días favoritos del año porque nos recuerda dar gracias y contar nuestras bendiciones. De repente, tantas cosas se vuelven tan pequeñas cuando nos damos cuenta de lo bendecidos y afortunados que somos. — Joyce Girauds

Cuando me preguntan si mi taza está medio llena o medio vacía, mi única respuesta es que agradezco tener una taza. — Sam Lefkowitz

Una pequeña alegría y una gran bienvenida hacen un festín alegre. — William Shakespeare

Mostrar gratitud es una de las cosas más simples pero poderosas que los humanos pueden hacer unos por otros. — Randy Pausch

Ser agradecido es reconocer el Amor de Dios en todo. — Thomas Merton

Da gracias por un poco y encontrarás mucho. — Proverbio

Día de Acción de Gracias. Foto: Canva.

Día de Acción de Gracias. Foto: Canva.