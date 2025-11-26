Debido a varias denuncias por parte de turistas y consumidores es que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo en Tulum y determinó clausurar varios establecimientos, incluyendo un lujoso hotel de Roberto Palazuelos, llamado Diamante K; en el caso del famoso, la autoridad refirió que cometía varias faltas, entre las cuales se incluían propinas forzadas, menú en inglés y cero tarifas a la vista del consumidor.

En meses pasados se habló de la crisis que estaba atravesando Tulum debido a la poca asistencia de turistas en la zona; de acuerdo con los viajeros, esto se debe principalmente a los precios elevados para vacacionar ya que el hospedaje es caro y la comida igual (en algunos casos, incluso se paga en dólares), algo que limita a la mayoría de los visitantes.

Tras estas quejas es que la Profeco llevó a cabo un operativo para monitorear y verificar los productos básicos y servicios turísticos que ofrecen 29 establecimientos de la zona. “En paralelo a las acciones que realizan la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo, la Procuraduría realizó un monitoreo y levantamiento de precios con ayuda del programa Quién es Quién en los Precios (QQP), mediante visitas a 29 establecimientos: cinco tiendas de autoservicio, cinco tiendas de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías”, indicó la dependencia.

Añadió: “Entre los hallazgos se detectó que el precio promedio de una habitación sencilla de hotel es de $3,577.50 pesos, el mínimo es de $1,200 y el máximo de $10,569 pesos. En este concepto el “Hotel Mi amor” fue el que registró el precio más caro”.

Sobre el hotel Diamante K, de Roberto Palazuelos, la Profeco precisó que se le colocaron sellos de suspensión debido a “diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) ya que no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español”.

Dicho hotel Diamante K ocupa una hectárea dentro del Parque Nacional Tulum y cuenta con 30 cabañas con todos los lujos y las comodidades; los precios de hospedaje oscilan entre los 353 dólares por noche.