Un polvorín explotó este miércoles sobre la carretera Naucalpan-Toluca, a la altura del municipio mexiquense de Huixquilucan; reportes preliminares reportan una persona fallecida y al menos cinco lesionadas.

En redes sociales se difundieron las imágenes de una columna de humo que sobre pasa los árboles que rodean la carretera en esta zona, además de fotografías en las que se ve a cinco hombres con rastros de ropa quemada en el cuerpo y aparentes quemaduras en la piel.

Los hombres fueron captados caminando en medio del bosque a un costado de una camioneta con el rostro cubierto de ollín.

Medios locales informaron que los lesionados habrían sido trasladados en helicóptero a un hospital de Toluca.

Hasta el momento no se confirma el fallecimiento y se desconoce la identidad de las víctimas o si otras personas involucradas.

Por su parte, Protección Civil del Estado de México difundió una ficha informativa en la que confirmó el incidente.

"La coordinación atendió el llamado por la explosión de un polvorín ubicado en las colindancias de La Viga y El Hielo ", precisó.

Informó que un equipo de emergencia integrado por su personal, de bomberos, policía municipal y estatal junto con para médicos de la Cruz Roja, SUEM y primeros respondientes del Grupo Relámpagos se desplegaron a la zona.