¡Atención conductores! El gobierno del Estado de México actualizó su Reglamento de tránsito, por lo que en este mes entrarán en vigor nuevas sanciones y multas, que serán muy importante que evites, porque si no, te verás obligado a pagar una buena cantidad de dinero. ¿A cuánto ascienden las multas? Te contamos todos los detalles que debes saber.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y el bienestar de conductores y transeúntes, las autoridades del Edomex realizaron una actualización al Reglamento de tránsito de la entidad, esto para mejorar la vialidad y que sea más segura para todos.

El cambio que se hizo tiene que ver con la forma de aplicar las infracciones, ya que se estableció que, en el Edomex, las multas ya no se impondrán con un monto fijo mínimo, sino que se ajustarán de acuerdo con la cantidad de infracciones acumuladas.

