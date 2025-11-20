El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció la fecha en la que realizará el último pago del 2025 de la pensión a todos sus jubilados, por lo que hizo un llamado para que estén atentos, se enteren del día exacto y planifiquen su visita al banco. ¿Ya sabes cuándo pagan? Si no, aquí te contamos.

El ISSSTE cuenta con alrededor de 1.3 millones de jubilados, quienes mes con mes reciben el pago de su pensión, la cual reciben una vez que se retiran y hacen el trámite de dicha prestación laboral. Para este 2025, miles de jubilados fueron informados sobre las fechas de depósito de su pago.

A través del calendario que el propio instituto compartió es que los pensionados pueden enterarse sobre cuándo son las fechas de pago y, generalmente, éstas se adelantan algunos días, por lo que es importante que sepan con anticipación, para que puedan planificar sus gastos y considerar dicho dinero en su presupuesto.

¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE de diciembre 2025?

El pago de la pensión del ISSSTE correspondiente a diciembre 2025 se adelantará, así lo establecieron las autoridades en el calendario de depósitos 2025, por lo que los jubilados podrán cobrar su dinero el 28 de noviembre de 2025.

¿Cuánto te dan de pensión en el ISSSTE en diciembre 2025?

Recuerda que el pago de la pensión ISSSTE depende del régimen de pensión (Décimo Transitorio o Cuentas Individuales) y de factores como el salario cotizado, los años de servicio y la edad de retiro.

¿Cuándo pagan la segunda parte del aguinaldo ISSSTE?

La primera parte del aguinaldo ya fue depositada a los jubilados del ISSSTE y dicho pago se hizo durante la primera quincena de noviembre. De acuerdo con lo dado a conocer, la segunda parte llegaría hasta el siguiente año, en enero 2026, en los primeros días, por lo que los pensionados tendrán que esperar un par de meses para recibir el resto de su dinero.

¿Qué jubilados del ISSSTE recibirán aguinaldo de 40 días?

Los jubilados del ISSSTE que cobrarán aguinaldo de 40 días serán aquellos que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal.