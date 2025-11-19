Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están por recibir el último pago de su pensión correspondiente a diciembre 2025: dicho instituto de salud reveló la fecha en la que depositará este dinero para que los beneficiarios la anoten en su calendario y programen su visita al banco. ¡Entérate!

El IMSS está por cerrar el calendario de pagos a sus pensionados: de acuerdo con lo establecido por la ley, el depósito que les falta por entregar es el del mes de diciembre, con el cual se dará por concluido el apoyo de 2025 y los pensionados solamente deberán quedar a la espera de las fechas en las que se harán los pagos del 2026.

Recientemente, el IMSS reveló la fecha de lo que será el pago de diciembre (además del aguinaldo), que ya esperan muchos de sus jubilados. Si este es tu caso, conoce a partir de cuándo estará disponible tu dinero para que, con tiempo, planees tu visita al banco y vayas pensando qué vas a hacer con él.

Fecha exacta de pago de pensión IMSS diciembre 2025

De acuerdo con el calendario del IMSS, el último pago a pensionados se hará el próximo lunes 1 de diciembre , por lo que ya falta muy poco para que puedas ir a cobrarlo.

Monto del pago de pensión IMSS diciembre 2025

El monto de pago de la pensión IMSS diciembre 2025 es diferente para cada jubilado ya que la cantidad depende del régimen de Ley aplicable, del salario base de cotización, de la cantidad de semanas cotizadas, y en el caso del Régimen de 1997, del saldo acumulado en tu Afore. Te sugerimos consultar esta información directamente en ventanillas del instituto.

¿Qué pasó con el aguinaldo del IMSS?

De acuerdo con lo dado a conocer, los pensionados del IMSS ya tendrían que haber recibido el pago de aguinaldo durante noviembre o tendrían que estar cerca de cobrarlo.

¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE diciembre 2025?

A diferencia de la pensión del IMSS, la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se adelantará, por lo que sus jubilados la recibirán durante este mes, el 28 de noviembre.